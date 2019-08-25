"Все спешат сезон захватить!" Появилось показательное фото провального сезона в Крыму

В сети появились очередные фото пустующих пляжей оккупированного Крыма в разгар летнего сезона.
Снимок с пляжа в Евпатории опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
"Евпатория. Заозерное. Все спешат - успеть же нужно! Сезон захватить!" – подписал он фото.
Пляж в Евпатории
RoksolanaToday&Крым25%, Twitter
Евпатория— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 25 августа 2019 г.
Заозерное
Все спешат-успеть же нужно!
сезон захватить! pic.twitter.com/ZCVQ8AExBh
Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму, несмотря на обещания оккупационных "властей", туристов в 2019-м стало еще меньше, чем в предыдущем году.
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