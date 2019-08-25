"Все спешат сезон захватить!" Появилось показательное фото провального сезона в Крыму

В сети появились очередные фото пустующих пляжей оккупированного Крыма в разгар летнего сезона.

Снимок с пляжа в Евпатории опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Евпатория. Заозерное. Все спешат - успеть же нужно! Сезон захватить!" – подписал он фото.

Пляж в Евпатории RoksolanaToday&Крым25%, Twitter

Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму, несмотря на обещания оккупационных "властей", туристов в 2019-м стало еще меньше, чем в предыдущем году.

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