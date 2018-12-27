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''Все село в слезах!'' Приход ПЦУ заявил об угрозах от УПЦ МП

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Приход Православной церкви Украины в селе Доброгорща Хмельницкой области получил угрозы от УПЦ МП.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) на своей странице в Facebook, напомнив, что церковь недавно приняла решение покинуть Московский патриархат.

"С утра все село в слезах — благочинный местной РПЦ в Хмельницком районе телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в поместную церковь", — написал он.

Митрополит Антоний Махота

Митрополит Антоний Махота

Facebook

"По его словам, озвученных верующими, в это воскресенье с "группой" поддержки приедет служить литургию и покажет всем и "и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать заодно", — добавил митрополит.

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Отметим, благочинным хмельницкой УПЦ МП является протоиерей Владимир Заяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Скала Богдан
Скала Богдан
Я надюся що цю,, групу підтримки " фесбешньої секти віряни зустрінуть гідно, і відправлять на концерт кобзона.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Приедет, отхватит звиздюлей и уедет.
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Круглов Александр
Круглов Александр
все равно эта секта раскольников и самосвятов - ПЦУ лишена Божественной Благодати. Кто хочет ввергнуть свою душу в Ад и продать её за баксы Дьяволу - ласкаво просимо в ПЦУ!
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Grich Lara
Grich Lara
Круглов Александр, Перш за все,людина спасеться не церковою,а вірою,а те що будете лоби бити в поклонах але паплюжити інших та вчити їх де правильніше молитися,точно не спасе ваші душі,як би ви цього не хотіли,прочитайте заповіді Христа,може щось і зрозумієте
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