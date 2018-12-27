''Все село в слезах!'' Приход ПЦУ заявил об угрозах от УПЦ МП

Приход Православной церкви Украины в селе Доброгорща Хмельницкой области получил угрозы от УПЦ МП.
Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) на своей странице в Facebook, напомнив, что церковь недавно приняла решение покинуть Московский патриархат.
"С утра все село в слезах — благочинный местной РПЦ в Хмельницком районе телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в поместную церковь", — написал он.
Митрополит Антоний Махота
"По его словам, озвученных верующими, в это воскресенье с "группой" поддержки приедет служить литургию и покажет всем и "и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать заодно", — добавил митрополит.
Отметим, благочинным хмельницкой УПЦ МП является протоиерей Владимир Заяц.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.
Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.
Приходы начали массово присоединяться к ПЦУ с Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь он служит независимой церкви и призвал людей следовать за ним.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.
В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять — в Винницкой.
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