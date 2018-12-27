''Все село в слезах!'' Приход ПЦУ заявил об угрозах от УПЦ МП

Приход Православной церкви Украины в селе Доброгорща Хмельницкой области получил угрозы от УПЦ МП.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) на своей странице в Facebook, напомнив, что церковь недавно приняла решение покинуть Московский патриархат.

"С утра все село в слезах — благочинный местной РПЦ в Хмельницком районе телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в поместную церковь", — написал он.

Митрополит Антоний Махота Facebook

"По его словам, озвученных верующими, в это воскресенье с "группой" поддержки приедет служить литургию и покажет всем и "и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать заодно", — добавил митрополит.

Отметим, благочинным хмельницкой УПЦ МП является протоиерей Владимир Заяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.