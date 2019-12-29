"Все счастливы!" Зеленский сделал громкое заявление о борьбе за украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему тяжело далось решение о выдаче преступников "Л/ДНР" взамен на украинцев.

После того, как Зеленский встретил пленных в "Борисполе", на его страницах социальных сетях появился пост, в котором он отметил: "Погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев – мой долг как президента".

"81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украине. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями. И поэтому мы все счастливы", – написал он, поблагодарив своих помощников и всех, кто работал над освобождением людей.

Зеленский отметил, что на этом "борьба за освобождение украинцев не закончена", еще предстоит вернуть остальных пленных.

"И, если в этом потребность, я, не колеблясь, отдам сто преступников за одного украинского героя. Кто бы это ни был – воин, разведчик, журналист, активист или просто патриот своей родины", – добавил Зеленский.

Зеленский встретил пленных Офис президента

Зеленский встретил пленных Офис президента

Зеленский встретил пленных Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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