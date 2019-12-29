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30 декабря • обновлено в 01:37
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"Все счастливы!" Зеленский сделал громкое заявление о борьбе за украинцев

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему тяжело далось решение о выдаче преступников "Л/ДНР" взамен на украинцев.

После того, как Зеленский встретил пленных в "Борисполе", на его страницах социальных сетях появился пост, в котором он отметил: "Погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев – мой долг как президента".

"81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украине. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями. И поэтому мы все счастливы", – написал он, поблагодарив своих помощников и всех, кто работал над освобождением людей.

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Зеленский отметил, что на этом "борьба за освобождение украинцев не закончена", еще предстоит вернуть остальных пленных.

"И, если в этом потребность, я, не колеблясь, отдам сто преступников за одного украинского героя. Кто бы это ни был – воин, разведчик, журналист, активист или просто патриот своей родины", – добавил Зеленский.

Зеленский встретил пленных

Зеленский встретил пленных

Офис президента

Зеленский встретил пленных

Зеленский встретил пленных

Офис президента

Зеленский встретил пленных

Зеленский встретил пленных

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Борисполь
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Мир Миру
Мир Миру
От не треба казати, що "всі щасливі". Путін нещасливий, бо не може так відкрито зустрічати і вітати своїх найманих бойовиків.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Мда, эти люди не способны править! Горе, избравшим, Аминь.
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