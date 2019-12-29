"Все счастливы!" Зеленский сделал громкое заявление о борьбе за украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему тяжело далось решение о выдаче преступников "Л/ДНР" взамен на украинцев.
После того, как Зеленский встретил пленных в "Борисполе", на его страницах социальных сетях появился пост, в котором он отметил: "Погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев – мой долг как президента".
"81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украине. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями. И поэтому мы все счастливы", – написал он, поблагодарив своих помощников и всех, кто работал над освобождением людей.
Зеленский отметил, что на этом "борьба за освобождение украинцев не закончена", еще предстоит вернуть остальных пленных.
"И, если в этом потребность, я, не колеблясь, отдам сто преступников за одного украинского героя. Кто бы это ни был – воин, разведчик, журналист, активист или просто патриот своей родины", – добавил Зеленский.
Зеленский встретил пленных
Офис президента
Зеленский встретил пленных
Офис президента
Зеленский встретил пленных
Офис президента
Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.