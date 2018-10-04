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''Все русскоязычные умрут!'' Блогер высмеял панику росСМИ вокруг украинизации

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Законопроект №5670-д о функционировании украинского языка является "наиболее мягким и толерантным к меньшинствам", однако росСМИ все равно называют его не иначе как "законопроект о запрете русского языка".

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что из проекта убрали институт языковых инспекторов, "чтобы хоть как-то смягчить истерику РФ и местных особеннопривитых".

"В руссо-СМИ и на страницах блогеров продолжаются дискуссии: расстреливать теперь в Украине за язык, по примеру франкистов, или все же отправлять на 15 лет на каторгу, как турки курдов?.. Окончательного вывода у них пока нет", - написал Голобуцкий.

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Он подчеркнул, что публичное унижение украинского языка после принятия закона будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн), или арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

"Заметьте: "до" 850 грн. И только со "злобным невыполнением" будет разбираться языковой омбудсмен. Однако в руссо-ТВ уже стоят стенания "все русскоязычные умрут!" - написал политолог.

Блогер также указал на то, что пропагандистами Кремля специально нагнетается истерика около ситуации с украинизацией. К примеру, ведущая программы "Время покажет" утверждает, что в Украине можно умереть, если не сможешь обратиться к врачу за помощью на государственном языке.

"А дальше обязательно подтянутся истории о "мальчіках в трусіках, ґалодних - хлєбушка попросить нє моґут, паляніца нє виґаваріваєцца!" - с иронией подытожил Голобуцкий.

''Все русскоязычные умрут!'' Блогер высмеял панику росСМИ вокруг украинизации

Telegram-канал AllГолобуцький

''Все русскоязычные умрут!'' Блогер высмеял панику росСМИ вокруг украинизации

Telegram-канал AllГолобуцький

''Все русскоязычные умрут!'' Блогер высмеял панику росСМИ вокруг украинизации

Telegram-канал AllГолобуцький

Как сообщал OBOZREVATEL, вышеупомянутым законопроектом, в частности, утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Темы
Закон о языкахФейки российских СМИроссийская пропаганда
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Объекты
украинский языкРоссия
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Моня
Моня
Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не надо из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством. А при сегодняшней власти в стране, Украина так и не станет по-настоящему свободным и процветающим государством.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ахахахахаха, учите мову, иначе нехер в Украину ездить и по больницам звонить)))
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