''Все русскоязычные умрут!'' Блогер высмеял панику росСМИ вокруг украинизации

Законопроект №5670-д о функционировании украинского языка является "наиболее мягким и толерантным к меньшинствам", однако росСМИ все равно называют его не иначе как "законопроект о запрете русского языка".

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что из проекта убрали институт языковых инспекторов, "чтобы хоть как-то смягчить истерику РФ и местных особеннопривитых".

"В руссо-СМИ и на страницах блогеров продолжаются дискуссии: расстреливать теперь в Украине за язык, по примеру франкистов, или все же отправлять на 15 лет на каторгу, как турки курдов?.. Окончательного вывода у них пока нет", - написал Голобуцкий.

Он подчеркнул, что публичное унижение украинского языка после принятия закона будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн), или арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

"Заметьте: "до" 850 грн. И только со "злобным невыполнением" будет разбираться языковой омбудсмен. Однако в руссо-ТВ уже стоят стенания "все русскоязычные умрут!" - написал политолог.

Блогер также указал на то, что пропагандистами Кремля специально нагнетается истерика около ситуации с украинизацией. К примеру, ведущая программы "Время покажет" утверждает, что в Украине можно умереть, если не сможешь обратиться к врачу за помощью на государственном языке.

"А дальше обязательно подтянутся истории о "мальчіках в трусіках, ґалодних - хлєбушка попросить нє моґут, паляніца нє виґаваріваєцца!" - с иронией подытожил Голобуцкий.

Telegram-канал AllГолобуцький

Telegram-канал AllГолобуцький

Telegram-канал AllГолобуцький

Как сообщал OBOZREVATEL, вышеупомянутым законопроектом, в частности, утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.