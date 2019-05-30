"Все русские утонули": появились доказательства мертвого сезона в Крыму

В аннексированном Крыму вновь показали пустующие пляжи в начале курортного сезона.

Подтверждающие снимки появились в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, под сравнение попали крымская Евпатория и Одесса. На кадрах видно, что на курорте, расположенном на оккупированном полуострове, людей нет. "Учебный год закончился и тут уже сезон! Как видите", – сыронизировала блогер.

Пляж в Евпатории Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В то же время, в Одессу уже вовсю съезжаются отдыхающие. "Гулял в Аркадии на выходных: народу валом. Лично мне холодно ещё для моря", – подтвердил один из местных жителей в комментариях.

Примечательно, что в России отказались признать провал туристического сезона и официально заявили, что в Крыму в 2019 году уже отдохнули 1,5-2 млн туристов. "Все русские утонули", "Наверное, занырнули все вместе", – прокомментировали в ответ крымчане.

Евпатория прямо сейчас

Учебный год закончился и тут уже сезон!

Как видите pic.twitter.com/TVFXvCtQKp — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 30 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский блогер Александр Горный сделал прогноз, что в 2019 году в Крым приедут еще на 15% меньше туристов.

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