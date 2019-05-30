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/Общество

"Все русские утонули": появились доказательства мертвого сезона в Крыму

3.3тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму вновь показали пустующие пляжи в начале курортного сезона.

Подтверждающие снимки появились в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, под сравнение попали крымская Евпатория и Одесса. На кадрах видно, что на курорте, расположенном на оккупированном полуострове, людей нет. "Учебный год закончился и тут уже сезон! Как видите", – сыронизировала блогер.

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Пляж в Евпатории

Пляж в Евпатории

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В то же время, в Одессу уже вовсю съезжаются отдыхающие. "Гулял в Аркадии на выходных: народу валом. Лично мне холодно ещё для моря", – подтвердил один из местных жителей в комментариях.

"Все русские утонули": появились доказательства мертвого сезона в Крыму
"Все русские утонули": появились доказательства мертвого сезона в Крыму

Примечательно, что в России отказались признать провал туристического сезона и официально заявили, что в Крыму в 2019 году уже отдохнули 1,5-2 млн туристов. "Все русские утонули", "Наверное, занырнули все вместе", – прокомментировали в ответ крымчане.

"Все русские утонули": появились доказательства мертвого сезона в Крыму
"Все русские утонули": появились доказательства мертвого сезона в Крыму
"Все русские утонули": появились доказательства мертвого сезона в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский блогер Александр Горный сделал прогноз, что в 2019 году в Крым приедут еще на 15% меньше туристов.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
отдых КрымКрымНовости Крыма
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Х0хлы в Одессе уже так засрали море, что креветки с бычками передохли в лимане.
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CARGO 100
CARGO 100
Пшеки бросили клубничные поля - ломанулись загорать в Одессу ...
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Тупые гейропейци сами себе сочиняют небылицы, сами в них верят, а потом под покровом темноты едут толпами в Крым, чтоб пожевать там прихваченного с собой сала с цибулей.
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