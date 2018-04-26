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"Не дай Бог Россия дернется": АТОшник заявил о катастрофе с армией

9.1тЧитать новость на украинском

Украинские вооруженные силы не могли войти в десятку сильнейших армий Европы.

"Лично я в это не верю. По их рассказам наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое. Я не верю в это", – сказал в комментарии "Обозревателю" экс-командир 5-ой роты батальона "Днепр-1" Владимир Шилов.

По его словам, рассказы о сильной украинской армии скорее выдумка.

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"Я просто знаю, что происходит там, знаю, кто пошел в армию, знаю зачем они пошли. Добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит", – говорит экс-комбат.

По мнению Шилова, ситуация с украинской армией значительно ухудшилась.

"Все возвращается в старое русло. Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется все будет очень хреново", – заявил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Вооруженные силы Украины всего за месяц поднялись на одну строчку рейтинга самых сильнейших армий мира.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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