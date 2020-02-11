Все освобожденные из плена украинцы получили предложения по работе и жилью - Минветеранов

Освобожденные 29 декабря 2019 из российского плена украинцы возвращаются к обычной жизни. Более половины из них – уже имеют работу и жилье, другие – или еще в поисках, или лечатся.

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, им в этом помогают государство и ветераны.

Отмечается, что по возвращении из плена они проходили лечение в клинической больнице "Феофания", где получили медицинские услуги по обследованию и лечению.

Обмен пленными 29 декабря

"Некоторым из них были сделаны сложные офтальмологические и отоларингологические операции. Все освобожденные лица проходили лечение и реабилитацию в государственном учреждении "Украинский госпиталь для ветеранов войны "Лесная Поляна" и в украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны. В течение периода лечения и реабилитации с ними работают психологи", – сообщили в Министерстве.

Освобожденные украинцы по месту жительства получили более тысячи предложений по местам проживания от Минветеранов совместно с облгосадминистрациями. В частности, в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой, Винницкой областях. Обычно, это общежития семейного типа. Также, с освобожденными лицами работала Государственная служба занятости, которая предоставила предложения о вакансиях в соответствии с их специальностями, квалификациями и пожеланиями.

Как говорится в сообщении, примерно половина заявленных уже выбрали один из предложенных вариантов или нашли свои.

"Мы индивидуально работали с каждым, собирая пожелания, анализируя возможности. У нас нет ни одного человека, которому не были предложены решения по работе и жилью", – рассказал начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.

Остальные пока не могут вернуться к обычной жизни, поскольку еще не получили восстановленные документы или требуют специфического лечения. Они будут находиться в киевском общежитии столько, сколько потребуется, чтобы получить полноценную помощь от государства и общественных организаций, которые покрывают их ежедневные расходы.

Как отметили в ведомстве, поиски новой работы и жилья – это вопрос нескольких недель. Однако не все готовы принять решение о дальнейшей жизни так быстро.

"Люди находились в плену, сейчас им предлагают три-пять вариантов и им трудно выбрать. Они откладывают свое решение покинуть медицинские учреждения и это может создавать определенные неудобства", – отметил Мокренюк.

В общем, сообщается, что всем 64 уволенным лицам была предоставлена полноценная медицинская помощь, включая психологическую реабилитацию. 25 лицам восстановили паспорта гражданина Украины, 12 человек восстановили водительское удостоверение, 5 лицам предоставили консультации о возможности восстановления или вступления в учреждения высшего образования и один человек проходит курсы подтверждения квалификации врача, 43 человека получили предложения по трудоустройству,

25 лиц получили предложения мест проживания.

После реабилитации 47 человек уже определились с местом жительства и работы, остальные лица после окончания реабилитации будут размещены в общежитии в Киеве до окончательного определения с местом жительства и работой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, прошел большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР". В Украину вернулись 76 человек.

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