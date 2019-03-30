"Все накрывается медным тазом": фанат Путина признал провал "Крымской весны"

Партия "Единая Россия" умудрилась полностью дискредитировать идею "Крымской весны" и "выползала" все годы аннексии Крыма исключительно за счет федерального бюджета, инфраструктурных успехов Федералов и нещадной эксплуатацией имени президента России Владимира Путина.

Такое мнение выразил крымский блогер и ярый фанат России Александр Горный в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, партия обречена на провал.

"В Крыму "Единая Россия", по всей видимости, накрывается "медным тазом", а осенью выборы в Госсовет и местные органы власти. Скажу более, из этого партийного несчастья бегут депутаты. Многие, кто более менее еще дружит с совестью и головой, решили уходить из этого позора. Это следствие полного провала внутренней крымской политики, о чём я так много писал и в своё время говорил Сергею Аксёнову. Тот шабаш, который тут был устроен теми, кто перекрасился и вписался в Едро, должен иметь один итог – с вещами на выход, руки за спину и желательно в наручниках", – отметил Горный.

Партия "Единая Россия" echo.msk.ru

Также блогер пожаловался на хамство партии:

"Эти, даже не знаю, как их назвать, приватизировали Крымскую весну, обвешав плакатами и билбордами, непонятно за чей бюджетный счет, весь Крым! Как мне рассказали, многие знакомые чиновники, от руководителей государственных организаций и учреждений, требовали развешивать эту партийную макулатуру чуть ли не в туалетах! Ну совсем просто охамели!"

Партия "Единая Россия" echo.msk.ru

Кроме того, блогер сделал акцент на том, что в 2014 году крымчане голосовали не особо разобравшись за кого, в итоге "за что боролись, на то и напоролись".

"Перекрасившееся жулье обвешалось российскими флагами и портретами Путина. Распилили все, что можно, застроили парки и набережные, обещания свои не выполнили, и с чем они собрались идти на выборы? Им нечего предъявить. Конечно, они будут рассказывать об успехах", – пишет он.

Также Горный предложил разобраться, в действиях "Единой России": зачем они все уничтожили, разрушили и почему.

"Они не слышат не только обычных людей, но и сжирают, как людоеды своих же едроссов, как в Госсовете, так и на местах. Решения принимаются узкой групкой лиц в Симферополе и жестко навязываются на местах, зачастую с учетом узкогрупповых шкурных интересов. Местных депутатов просто ломают через колено с угрозами репрессий. Об этом я слышал не от одного депутата-едросса, которые говорят, что им просто противна вся эта история, но они боятся бросить мандат раньше срока, так как может пострадать их бизнес, да и они сами. Феодосия ярчайший пример этого партийного беспредела. Апогеем всего этого свинства стало преследование и слежка за пророссийскими общественниками, обвинения нас в том, что мы сидим на 30 серебрянниках СБУ и Госдепа", – возмущается фанат Путина.

Партия "Единая Россия" echo.msk.ru

"К огромному сожалению Федеральный центр и Кремль в частности не владеет полностью ситуацией в Крыму. Им шлют липовые отчеты, которые полностью искажают текущую картину. Очень хочется верить, что несмотря на тот административный ресурс, который здесь скоро врубят на полную, эта зараза больше не проползёт в российские органы власти", – резюмировал крымский блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ярый крымнашист жестко разгромил Путина. По его словам, президенту РФ больше не верят.

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