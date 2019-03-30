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"Все мрет, все гибнет!" В Крыму забили тревогу из-за серьезной проблемы

5.3тЧитать материал на украинском

Крымчане столкнулись с очередной проблемой из-за аннексии полуострова Россией.

В Twitter-аккаунте "RoksolanaToday&Крым" был опубликован снимок с изображением рыболовецких судов. Автор поста сообщила, что большая часть дельфинов погибает от промышленного рыболовства у берегов Крыма, которое не запрещают марионетки Кремля.

Также крымчанка подчеркнула, что из-за действий оккупантов, стремительно исчезают промысловые виды рыб.

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"Все мрет, все гибнет, пока Крым в чужой гавани. Большая часть дельфинов погибает от промышленного рыболовства у берегов Крыма. Дельфины попадают в тралы рыболовецких судов. В месте с тем из 26 промысловых видов рыбы в Крыму осталось шесть", — говорится в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали душераздирающие фото из Крыма. На них можно увидеть 166 детей на украденном полуострове, которые остались без отцов.

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крым
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Аннексия — (от лат. аnnexio – присоединение) – насильственное и противоправное присоединение одним государством территории или части территории другого государства. Не было ни насилия, ни присоединения "территории другого государства". В состав России вошло независимое государство - Республика Крым, в соответствии с принятой декларацией о независимости от 11.03.2014.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"из 26 промысловых видов рыбы в Крыму осталось шесть", !!!!!!! . Объясните кто нибудь на Украине ,этой тупой бабище Роксолане ,Что рыба водится не "В Крыму" а в море А море у нас с Украиной ,пока ,общее.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Какая многоплановая роксолана и в мостах эксперт, и в экологии, и в промысловых видах рыбы.
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