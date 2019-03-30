"Все мрет, все гибнет!" В Крыму забили тревогу из-за серьезной проблемы

Крымчане столкнулись с очередной проблемой из-за аннексии полуострова Россией.
В Twitter-аккаунте "RoksolanaToday&Крым" был опубликован снимок с изображением рыболовецких судов. Автор поста сообщила, что большая часть дельфинов погибает от промышленного рыболовства у берегов Крыма, которое не запрещают марионетки Кремля.
Также крымчанка подчеркнула, что из-за действий оккупантов, стремительно исчезают промысловые виды рыб.
"Все мрет, все гибнет, пока Крым в чужой гавани. Большая часть дельфинов погибает от промышленного рыболовства у берегов Крыма. Дельфины попадают в тралы рыболовецких судов. В месте с тем из 26 промысловых видов рыбы в Крыму осталось шесть", — говорится в соцсети.
Все мрет— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 березня 2019 р.
Все гибнет пока Крым в чужой гавани
Большая часть дельфинов погибает от промышленного рыболовства у берегов Крыма. (Дельфины попадают в тралы рыболовецких судов).
В месте с тем из 26 промысловых видов рыбы в Крыму осталось шесть pic.twitter.com/ymPQlO9g3q
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали душераздирающие фото из Крыма. На них можно увидеть 166 детей на украденном полуострове, которые остались без отцов.
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