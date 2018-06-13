Те, кто убили мою дочь, сейчас в России - мама Амины Окуевой

Мама Амины Окуевой Ирина Каминская рассказала о том, как продвигается следствие по убийству ее дочери. Тогда, 30 октября прошлого года, недалеко от Глевахи, под Киевом, киллер из автомата обстрелял джип, в котором ехали Амина и ее муж Адам Осмаев. Амина погибла на месте.

Это было уже не первое покушение на добровольцев. 1 июня прошлого года псевдо-французский журналист, а на самом деле киллер Артур Кринари (он же Курмакаев, Денисултанов, Тищенко, Дакар, он же Цебро, также известный в питерских криминальных кругах под прозвищем Динго), пытался убить Адама Осмаева. Амина выстрелила в киллера, его удалось задержать. Сейчас суд рассматривает его дело. Ирина Каминская рассказала OBOZREVATEL о связи убийства Амины с покушением на нардепа Игоря Мосийчука. А также о том, почему ее дочь приняла ислам.

Амина Окуева ИноСМИ

- Ирина, как продвигается следствие по убийству вашей дочери Амины Окуевой? Есть ли уже понимание, кто это мог совершить? И связано ли оно с покушением на Адама и Амину 1 июня прошлого года?

- Я признана потерпевшей по первому делу от 1 июня прошлого года, когда покушались на жизнь Амины и Адама. Также я признана потерпевшей и по делу от 30 октября 2017 года, когда была убита моя дочь. Меня допрашивали следователи по обоим делам. Так что я могу интересоваться, как продвигается дело, знакомиться с результатами.

Сейчас я пытаюсь читать 25 томов по делу покушения 1 июня на Подоле в Киеве, когда моя дочь остановила международного киллера, которого никто не мог остановить. А моя дочь смогла это сделать, помогая мужу и защищая его. Вы понимаете, когда за людьми начинают охотиться, то это процесс, который похож на любую охоту. Где есть охотник, и те, на кого охотятся. Для меня нет сомнений, что убийство моей дочери - это длинная цепь событий, которые тянулись долгое время. И покушение 1 июня уже не было первым. До этого тоже были попытки покушения, просто тогда никто этого не выносил на обсуждение, тогда работали спецслужбы. Поэтому я уверена, что ее убийство - это цепь связанных друг с другом покушений, приведших к гибели моей дочери.

Что касается следствия, то у меня есть сведения от Антона Геращенко. Он рассказывал, что следствие разрабатывает российский след. И как сказал Геращенко, все люди, которые убили мою дочь, сейчас находятся на территории России. Это все, что я знаю. Имена, наверное, известны, но не называются.

Амина Окуева и Адам

- Сейчас по покушению на депутата Игоря Мосийчука задержаны три человека. Есть ли связь между людьми, которые покушались на Мосийчука, и убийством Амины?

- Мне говорил Мосийчук, что там есть пересечения звонков, пересечения мест, с которых производились звонки. Я не вдавалась в подробности, потому что мне очень тяжело. Я стараюсь минимально погружаться в это. Мне важно получать информацию от людей компетентных. Антон Геращенко и Игорь Мосийчук – из этого числа, я им доверяю.

- Что значит пересечение – пересечение людей, которые это совершали, или это пересечение заказчиков, как вы считаете?

- Сложно сказать. Думаю, пересечение заказчиков – несомненно. А люди… Понимаете, найти людей, которые совершат убийство, несложно, но это исполнители. Чаще всего они не особо профессиональны. Хотя, в случае с киллером, который покушался на Амину и Адама (Кринари. – Ред.), могут быть и профессионалы.

Артур Кринари

- В материалах дела по убийству Амины упоминаются такие две организации, как "Всеукраинское батальонное братство" и "Объединение украино-чеченской дружбы", к которому Амина когда-то имела отношение, а в "Батальонном братстве" есть такой Фурса, который был внесен даже в список "Миротворца". Что вы о них знаете?

- Она дистанцировалась от этих людей из "Объединения украино-чеченской дружбы" еще в самом начале его становления. Сразу почувствовала гнилость и подлость этих людей. И даже могу сказать, что люди эти внесли очень большую лепту в травлю Амины. У меня всегда были подозрения, что эти люди выполняют определенный заказ, они были внедрены сюда под видом украино-чеченской дружбы. Эти люди снимали дорогущий офис напротив ВР за немыслимые деньги. Интересно, откуда у общественной организации такие деньги? Это мне рассказывала Амина.

Те, кто их возглавлял, какие-то грязные люди, которым не давало покоя существование на этой земле Амины и Адама. Они исподтишка стравливали людей, использовали грязные фейковые методы, чтобы очернить имя моей дочери. Амина всегда переживала и спрашивала меня, как поступить? Я ей говорила, украинцы - умные люди, они прекрасно понимают, кто чего стоит. Пусть это останется на совести тех немногих, кто читает всю эту грязь, пусть это будет показателем их ума. Кроме того, как человек, который занимается пиаром, я говорила дочери, что любая информация, где будет звучать ее имя, будет работать на нее. Потому что все украинцы знают, что она удивительный, бескомпромиссный человек, небывалого мужества и достоинства. И никакая грязь к ней не пристанет! Так оно и было.

Для Амины Украина и все, что связано со свободой Украины, было идеей, которую она ценой своей жизни осуществила. Показала, что свобода стоит того, что за нее можно отдать свою жизнь. Люди, которые говорят, что у них не было выбора, врут. Потому что выбор есть всегда. Просто иногда этот выбор стоит между жизнью и смертью. Амина выбрала борьбу за свободу. Она боролась против любого авторитаризма. Она с 2002 года начала ездить в Чечню, поддерживать освободительное движение. Для нее это был вопрос жизни и смерти. Она понимала, что человек идеи должен быть готов отдать за нее жизнь. Поэтому ни спрятаться, ни уйти с этого пути она бы никогда не смогла.

Что касается "Батальонного братства", то не знаю, кто это такие. Амина старалась меня не огорчать, рассказывала не все, иногда советовалась, спрашивала, нужно ли писать что-то в ответ на грязные нападки. Я ей говорила: ни в коем случае, не стоит отвечать, они недостойны того, чтобы даже находиться рядом с тобой. Это люди, которые выполняют определенный заказ. Заказчик может быть один, а исполнители разные.

Когда человека нельзя убить информационно, когда нельзя его унизить, нельзя его опорочить, растоптать, то просто начинают убивать физически. Но эти убийцы не понимают того, что когда они ее убили, то Амина стала легендой. И ее имя вошло в историю Украины. И через 100 лет будут знать Амину как человека, который отдал жизнь за свободу Украины. Мне трудно об этом говорить. Но свобода только тогда стоит чего-то, когда люди за нее отдают свою жизнь.

Сейчас и этот киллер пытается лить на нее грязь на начавшемся судебном процессе. Но это всем сегодня хорошо известные грязные манипуляции бесконечного обмана.

- Что вы знаете об Кринари, что это за человек?

- Этот человек имеет столько имен, что если начнем копать, то долго будем докапываться. Вот что я знаю о нем из СМИ. Эта информация из статей Александра Невзорова, хорошо известного в России питерского журналиста. В 90-е годы этот киллер начал промышлять своим бизнесом (видимо, Невзоров сталкивался с ним, когда занимался журналистскими расследованиями). Это был период становления той власти, которая сейчас находится во главе правления в России.

Артур Кринари заинтересовал спецслужбы еще тогда. Вероятно, что именно тогда он начал исполнять их особые поручения. Утверждать это сложно, вы же знаете, как спецслужбы хранят свои тайны. По мнению Невзорова, это очень опасный киллер. Невзоров тогда с большим уважением отнесся к поступку моей дочери, которая остановила этого страшного человека. Понимаете, только когда следствие получило подтверждение из Австрии данных о личности этого киллера, они смогли передать это дело в суд. До этого он не признавал ни одного своего имени. Он не давал показания. В деле до сих пор нет его показаний. Это человек, который без конца менял свои версии, они были наглыми и фейковыми.

По словам Невзорова, он последние 10 лет должен был находиться в российской тюрьме, а он спокойно приезжал в Украину и долго тщательно готовил покушение. Как, находясь в тюрьме, он мог разъезжать по миру? Тут возникает вопрос к нашим пограничникам: под каким паспортом этот киллер проходил границу, ведь он не менял свою внешность. Как, находясь в базе Интерпола, он спокойно, беспрепятственно попал на территорию Украины? Эти вопросы хочется задать нашим правоохранительным органам и тем людям, которые призваны защищать границы нашей страны. Это серьезная проблема. У нас граница открыта для преступников, откуда угодно они могут въехать и делать свое черное дело. Этот человек встречался с Ильей Пономаревым, он пытался выходить на Олега Ляшко. Видимо, у него было несколько объектов, которыми он занимался, изучал их. И остановился, в конце концов, на Амине и Адаме. Может, это был один из важных заказов? Трудно сказать. Как мы можем просчитать психологию преступника, мы же с вами нормальные люди.

- После задержания Кринари предлагал поменять его на кого-то из украинских пленников Кремля. Может ли такое произойти и если да, как к этому отнесетесь?

- Я считаю, что если следствие и суд будут правильно проведены и если будет доказано, что это не просто было покушение из личной неприязни, а что это заказ, то этот человек должен предстать в свое время перед международным судом. Поэтому этот человек должен находиться в Украине. Вот Австрия его выдала России, хотя там он был приговорен к 10 годам заключения. И вместо того, чтобы отсиживать их, он продолжал делать свое черное дело, теперь в Украине. Я не согласна с этим. Да и сама Россия не будет признавать, что этот киллер для них ценен, он уже отработанный материал. Думаю, никакого обмена не будет.

- Какова цель тех, то засылает таких, как Кринари, в другие страны. Они запугивают непокорных чеченцев, пытаются вернуть их на родину, показывают своему народу, что будет в случае непослушания?

- Сложно разобраться в их психологии. Но факт остается фактом: когда люди не боятся говорить правду, когда их невозможно остановить, - их убивают. Чтобы они перестали бороться, чтобы они перестали нести правду. Но ошибочно думать, что можно остановить стремление человека к свободе. Ее слова будут жить. И, конечно, таким образом запугивают тех, кто пытается говорить правду. Это - тотальный террор, так всегда уничтожают свободу в авторитарных государствах.

- Амина в 16 лет приняла ислам?

Ирина Каминская на открытии фотовыставки, посвященной дочери Цензор

- Амина приняла ислам не в 16 лет, а раньше, и это не было связано с замужеством, это связано с ее понимание единого Бога, с пониманием того, что есть определенные, для нее очень важные жизненные принципы. Все, что в дальнейшем она делала в жизни, она делала во имя Всевышнего. Потому что в этой жизни ничего не изменилось за тысячи лет существования человечества. Как было, так и есть в мире - добро и зло, правда и ложь. Как были, так и есть люди света, люди добра, защищающие от зла и от уничтожения нашу землю, нашу мораль.

- Ее отец чеченец?

- Это касается уже моей личной жизни, и я об этом не говорю.

- Просто хочется понять, откуда у молодой девочки такое стремление к исламу?

- Вы знаете, что я с Северного Кавказа? Я там родилась, там прошло мое детство, там корни мои и моей дочери.

- А ваши родители по национальности кто?

- Мои родители поляки. Люди задают вопросы от полного незнания. Человек, приходящий в мир, принимает для себя вещи, которые ложатся ему на душу, которые он глубоко понимает. Человек в этом мире может принять любую религию, любые убеждения, и это вопрос его выбора. И совсем не обязательно, что кто-то на него влияет, принуждает, сподвигает.

Амина была настолько мощным человеком, что она сама в этой жизни поняла, что для нее важно. "Не важно, сколько времени в пересчете на земные годы нам суждено прожить. Важно лишь то, насколько правильно и насыщенно мы проведем отведенные нам годы, и сколько полезного для мира и для души за это время сделаем". Это ее слова, моей дочери, человека идеи и глубоких убеждений. Главный выбор - это тот, который человек делает сам. Он видит мир вокруг, общается в определенной среде, анализирует и делает выбор. Амина сама сделала свой выбор. Амина понимала, для чего в этот мир пришла. И она сделала свой выбор в соответствии со своими убеждениями. Это редкий случай, когда человек живет верой. Не просто говорит, что он верующий человек, а своей жизнью и своей смертью доказывает, что он верующий и не боится смерти. Он знает, что уходит туда, где ему предназначена вечная жизнь, потому что он жил в соответствии со своими убеждениями и боролся за них - во имя Всевышнего.

- Вы живете в Одессе, Амина похоронена в другом месте, как часто вам удается бывать на ее могиле?

- Я бываю на ее могиле, мне это тяжело. Ей было 34 года. Причем, она знала, что уйдет до 35 лет. Мы как-то с ней говорили, обсуждали, что нужно успеть сделать до 35 лет. И она сказала, что не доживет до 35 лет. Так и случилось. Она прожила 34 года, 4 месяца, 25 дней и 17 часов.

Амина с мамой kp.ua

- Вы как мама понимали, что за ней идет охота. Вы уговаривали ее спрятаться?

- Это бессмысленно. Летом, после первого покушения, мы редко встречались, было опасно. У них была охрана, но через два месяца охрану сняли. Разговоры о том, что они отказались от охраны сами, это неправда. Я просила, чтобы она обратилась к Авакову, к Геращенко. Она сказала, что никого ни о чем просить не будет. Она удивительно гордый человек, она никогда никого ни о чем не просила. Адам меня просил, чтобы я поговорила с Аминой, убедила ее, что ей рядом с ним опасно, он говорил, что они охотятся за ним. Хотя я думаю, что они охотились и за Адамом, и за Аминой. Я ответила: "Ты же понимаешь, Адам, что это бессмысленно. Она никогда на это не согласится".

Адам так и не получил украинского гражданства, воюя за Украину, он не получил никакой защиты от государства. Хотя обращались несметное количество раз и к президенту, и к депутатам. А ведь были люди, которые в течение одного дня получали гражданство, – такие, как Саакашвили. А Адам не был защищен, он не мог носить даже оружие. Амина имела оружие, которое ей подарил министр МВД – вначале "Макаров", потом "Глок". "Макаров" спас им жизнь во время первого покушения. Как в такой ситуации она могла бросить своего мужа? Она - верная жена, она спутница, она соратница, она была с ним до последнего вдоха. И как полагается жене и соратнику, защищала его.

Поэтому хорошая мать единственное, что может сделать в этой жизни, - это благословить ребенка на то, чем он занимается. Тем более, если она понимает, что это дело благое. Я прекрасно понимаю, что то, чем занималась моя дочь, – дело благое и правильное. Это защита Украины. А еще мать должна помочь своему ребенку приобрести максимальное количество знаний и умений, чтобы осуществить свое призвание, предназначение. Амина получила образование хирурга, она знала, что эта профессия ей пригодится. И она ей пригодилась не один раз. Амина во время покушения смогла спасти жизнь Адаму. У него было сильнейшее ранение, пуля прошла навылет через легкое, он потерял много крови. Амина не только киллера остановила, но и успела перевязать рану, остановить кровотечение. При ней всегда был "Целакс" – это мощный кровоостанавливающий препарат.

Второе образование Амины – военное. Женщина в хиджабе служила в силовых структурах, в полиции, и никаких проблем у нее с верой не было. Зато были огромные проблемы с тем, что она женщина. Она серьезно относилась к гендерным проблемам. Незадолго до гибели она прошла собеседование в представительстве ООН в Украине по гендерной политике. Думаю, у нее блестяще получилось бы защищать интересы женщин в силовых структурах.

- Я знаю, что вы выступаете инициатором создания в Киеве мемориального кладбища. Можете рассказать, как продвигается эта идея?

- Я часто бывала на торжественных награждениях родных погибших ребят. Видела матерей и отцов, которые потеряли своих детей. Я смотрела и думала, как тяжело этим людям. И для каждого родителя важно, чтобы помнили их сына или дочь, отдавших жизнь за свободу Украины. Я хочу, чтобы о них помнили. В Вашингтоне есть знаменитое Арлингтонское мемориальное кладбище, где с воинскими почестями хоронят тех, кто защищает Америку. И думаю, Украине тоже следует иметь такое мемориальное кладбище. Вовсе не обязательно на нем перезахоранивать погибших. Достаточно поставить небольшой обелиск, либо белую плиту - каждому, и выбить на нем имя воина. Чтобы это были не выцветшие фото или список фамилий через запятую. А именно стройные ряды плит, либо обелисков.

Сейчас могилы погибших разбросаны по кладбищам разных городов и сел. А у людей должно быть цельное восприятие того, как много людей погибло за свободу и независимость Украины, а, в сущности, за свободу и безопасность всей Европы. Потому что память - это самое дорогое, что у нас есть. И это место должно быть знаковым, в центре столицы. Не нужно этого бояться, на Западе многие кладбища - это парки, куда люди приходят с детьми. Я надеюсь, что такое Национальное мемориальное воинское кладбище создадим мы совместными усилиями неравнодушных людей в Киеве, и там будет обязательно скромный обелиск с именем моей дочери Амины Окуевой, Героя Украины.