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''Все кончено'': Рабинович объяснил, как Украина ''убила'' патриарха Кирилла

15.3тЧитать материал на украинском

Автокефалия православной церкви в Украине – это поражение для патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что вскоре может привести к его уходу с поста.

Такое мнение выразил в Facebook российский экономист Слава Рабинович. По его словам, для РПЦ в Украине все кончено.

"Ничего не помогло. Обзывались из Москвы "раскольниками". Кидали пальцы веером, что не все "поместные церкви" поддержат. Быковали на Константинополь. Жаловались напоследок Папе Римском. Ничто не сработало", – написал он.

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Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Правмир

Как отметил Рабинович, в России не будут показывать, что признали свое поражение, поэтому Кирилла попросят уйти не сразу, но и долго ждать не будут. "Украинская автокефалия – это падение патриарха Кирилла. Его время на посту начальника РПЦ закончено. Он потерпел поражение и уйдет", – пояснил Рабинович.

Единственным же, по его словам, для кого эта ситуация выгодна, является близкий к Путину митрополит Тихон (Шевкунов), который, вероятнее всего, и станет следующим главой РПЦ. "Он уже застыл на старте. Будет со временем патриархом, и РПЦ упадет еще ниже", – подчеркнул экономист.

"Прощай, Кирилл. Стряхнем нанопыль. Больше вспомнить нечего", – подытожил Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава. Им стал 39-летний епископ Епифаний.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Слава РабиновичПатриарх Кирилл
Место
Россия
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Тут ведь вопрос не в том: разжалуют - не разжалуют, а в том, дадут ли дожить в покое и роскоши
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
гундяйка опять будет приторговывать папиросами в разнос!!! прям как в лихие 90-е!!!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ohremenko Andrey, нет, скорее НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ случится !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Подхуйловые козлы удивлялись как могли... Но никак не помогло, ТОМОС наш ! Хуйлу назло !
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