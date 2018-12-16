''Все кончено'': Рабинович объяснил, как Украина ''убила'' патриарха Кирилла

Автокефалия православной церкви в Украине – это поражение для патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что вскоре может привести к его уходу с поста.

Такое мнение выразил в Facebook российский экономист Слава Рабинович. По его словам, для РПЦ в Украине все кончено.

"Ничего не помогло. Обзывались из Москвы "раскольниками". Кидали пальцы веером, что не все "поместные церкви" поддержат. Быковали на Константинополь. Жаловались напоследок Папе Римском. Ничто не сработало", – написал он.

Патриарх Кирилл Правмир

Как отметил Рабинович, в России не будут показывать, что признали свое поражение, поэтому Кирилла попросят уйти не сразу, но и долго ждать не будут. "Украинская автокефалия – это падение патриарха Кирилла. Его время на посту начальника РПЦ закончено. Он потерпел поражение и уйдет", – пояснил Рабинович.

Единственным же, по его словам, для кого эта ситуация выгодна, является близкий к Путину митрополит Тихон (Шевкунов), который, вероятнее всего, и станет следующим главой РПЦ. "Он уже застыл на старте. Будет со временем патриархом, и РПЦ упадет еще ниже", – подчеркнул экономист.

"Прощай, Кирилл. Стряхнем нанопыль. Больше вспомнить нечего", – подытожил Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава. Им стал 39-летний епископ Епифаний.