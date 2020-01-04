"Из-за украинских паспортов?" Блогер рассказал о массовом задержании людей в Донецке

На Новый год в оккупированном Россией Донецке террористы задержали около тысячи человек с украинскими паспортами.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Фашик Донецкий. По его словам, эти люди находились на улицах Донецка в новогоднюю ночь, их проверяли выборочно, выдергивая из толпы.

"По приказу Кремля в Донецке в комендантский час можно передвигаться по городу только с паспортом РФ или с дыныропотамским аусвайсом. С украинским паспортом сразу повезут к полицаям дыныры разбираться, кто ты такой и подтверждать личность. Во время празднования Нового года было задержано более 1000 человек тупо за то, что они находились на улице с украинскими паспортами", – сообщил он.

Донецк Апостроф

По словам блогера, "патруль ДНР" выдергивал людей из толпы под предлогом поисков диверсионных групп со стороны Украины.

"Эти *бн*тые реально были уверены, что дрг Хунты обязательно придет бухой под елочку в Донецке на попрыгать под песни Кабзона. Патруль выдергивал людей из толпы и проверял документы, мессенджеры в телефонах, истории браузера, фотографии. Но хунта все равно отпраздновала новый год и ср*ть хотела на вату", – подытожил Фашик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились показательные фотографии из временно подконтрольного террористам донецкого города Горловка. Снимки в канун Нового года – во вторник, 31 декабря, – были опубликованы в Facebook-сообществе Nova Gorlivka.

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