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4 января • обновлено в 12:37
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"Из-за украинских паспортов?" Блогер рассказал о массовом задержании людей в Донецке

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На Новый год в оккупированном Россией Донецке террористы задержали около тысячи человек с украинскими паспортами.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Фашик Донецкий. По его словам, эти люди находились на улицах Донецка в новогоднюю ночь, их проверяли выборочно, выдергивая из толпы.

"По приказу Кремля в Донецке в комендантский час можно передвигаться по городу только с паспортом РФ или с дыныропотамским аусвайсом. С украинским паспортом сразу повезут к полицаям дыныры разбираться, кто ты такой и подтверждать личность. Во время празднования Нового года было задержано более 1000 человек тупо за то, что они находились на улице с украинскими паспортами", – сообщил он.

Донецк

Донецк

Апостроф

По словам блогера, "патруль ДНР" выдергивал людей из толпы под предлогом поисков диверсионных групп со стороны Украины.

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"Эти *бн*тые реально были уверены, что дрг Хунты обязательно придет бухой под елочку в Донецке на попрыгать под песни Кабзона. Патруль выдергивал людей из толпы и проверял документы, мессенджеры в телефонах, истории браузера, фотографии. Но хунта все равно отпраздновала новый год и ср*ть хотела на вату", – подытожил Фашик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились показательные фотографии из временно подконтрольного террористам донецкого города Горловка. Снимки в канун Нового года – во вторник, 31 декабря, – были опубликованы в Facebook-сообществе Nova Gorlivka.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Новый год Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Фаш*к Донецкий
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" Новый Год-2020 ДНР Новости ДНР
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина даже пропаганду не может качественную сделать. Во время комендантского часа нахождение на улице с любым паспортом запрещено, а на новогоднюю ночь комендантский час был отменен, о чем писали укр-СМИ.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pavlov Pavel, ну рашапропоганду даже Гебельс не переплюнит
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Широков Денис
Широков Денис
Широко известный в узких кругах блогер.Я ему верю.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Умственное развитие автора на уровне 8-10 лет.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сиромашенко Александр, как и твое
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