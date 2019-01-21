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''Все хорошо!'' Сенцов написал сильное письмо из тюрьмы

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал новое письмо из российской тюрьмы.

Узник Кремля передал письмо российскому правозащитнику Николаю Щуру, о чем тот сообщил в Facebook.

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"Пишет, что у него все хорошо: занимается спортом, набрал вес почти такой, какой был на воле, за последний месяц исписал три ручки. На новогодние праздники его, в отличие от (политзаключенного) Саши Кольченко, в ШИЗО не садили", – сказано в тексте.

Щур добавил, что Сенцов передал привет военнопленным украинским морякам и слова благодарности всем волонтерам, которые им помогают.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко также в Facebook сообщила, что получила письмо от Сенцова.

"Письмо от Сенцова. Передать привет всем украинцам. Президенту Порошенко и министру Павлу Климкину. "Судя по тому, как их ругает российский телевизор – они делают все правильно!" – из письма. Олег не сдается. Олег считает очень важным то, что государство наконец занялась поддержкой кинопроизводства и книгоиздания. И называет очень важным все программы по поддержке инклюзивного образования", – сообщила нардеп.

Письмо Сенцова

Письмо Сенцова

Facebook

Письмо Сенцова

Письмо Сенцова

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Новым годом Сенцов написал письмо из тюрьмы.

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Персона
Олег Сенцов
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Я голодував 150 днив ,ничого нэ йив . Полытвъязник так и не выпустили . Но мне похер !Почуваюся доюре . Вжэ найв бильшэ чым важив до увъзнэння.
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CARGO 100
CARGO 100
Живой и упитанный. Спортом занялся, вес сбрасывает ...
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