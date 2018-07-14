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"Все г*вно — вам": Вятрович жестко потроллил россиян за истерику со "Слава Украине!"

1.8тЧитать новость на украинском

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович жестко высмеял злобные реакции россиян на приветствие "Слава Украине!".

В частности, он поделился карикатурой, на которой изображен разъяренный россиянин, задающийся вопросом "Почему вся слава Украине, а все г*вно — нам". Емкую иллюстрацию Вятрович разместил на своей странице в Facebook.

Кроме того, он написал над ней шутливый комментарий о главной проблеме в жизни граждан страны-агрессора. "Вопрос российского Гамлета", — тонко подметил директор Института национальной памяти.

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Некоторые подписчики согласились с главной идеей саркастичного поста и оставили под ним комментарии подобного содержания. "Потому что подобно к подобному", "Свой к своему за своим", — пишут украинцы.

Слава Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, обозлившись на хорватского футболиста Домагоя Виду за приветствие "Слава Украине!" после победы его сборной в матче против россиян, кремлевские пропагандисты заявили, что российской команде следовало бы выйти на игру в футболках с надписью "За Донбасс!" или "Косово е Сербия".

Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Объект
Институт национальной памяти
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно у укропитеков мозг работает. Они думают, нарисовал картинку, прокричал Сала Украине и ты сразу победил всех москалей, можно пойти отметить победу.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Слава украинским гастарбайтерами - самым рукожопым гастарбайтерам в мире!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Слава украинским проституткам - самым проститутским проституткам в мире!
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