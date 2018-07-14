"Все г*вно — вам": Вятрович жестко потроллил россиян за истерику со "Слава Украине!"

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович жестко высмеял злобные реакции россиян на приветствие "Слава Украине!".

В частности, он поделился карикатурой, на которой изображен разъяренный россиянин, задающийся вопросом "Почему вся слава Украине, а все г*вно — нам". Емкую иллюстрацию Вятрович разместил на своей странице в Facebook.

Кроме того, он написал над ней шутливый комментарий о главной проблеме в жизни граждан страны-агрессора. "Вопрос российского Гамлета", — тонко подметил директор Института национальной памяти.

Некоторые подписчики согласились с главной идеей саркастичного поста и оставили под ним комментарии подобного содержания. "Потому что подобно к подобному", "Свой к своему за своим", — пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, обозлившись на хорватского футболиста Домагоя Виду за приветствие "Слава Украине!" после победы его сборной в матче против россиян, кремлевские пропагандисты заявили, что российской команде следовало бы выйти на игру в футболках с надписью "За Донбасс!" или "Косово е Сербия".