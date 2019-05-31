"Все гнилое и ржавое!" Опубликованы фото "убитых" пляжей в Крыму

В оккупированном Россией Крыму пляжи не готовы к приему отдыхающих.

Об этом в Facebook сообщила жительница Севастополя Елена Демченко, которая опубликовала в сети фото с местного пляжа.

"Что у нас нового? К сожалению, все старое. Сегодня 30 мая, через день – лето! Наши пляжи готовы к приему отдыхающих? Пляж "Парк Победы" уже полон людьми. В море зайти – можно ноги поломать, раздевалка в обозримом пространстве – одна единственная, в которую страшно зайти, опоры для навесов от солнца прогнившие и ржавые, тоже готовы упасть на головы туристов в любой момент. Зато активно открываются обновленные торговые точки, которые занимают основную территорию пляжа", – пожаловалась крымчанка.

Пляж в Севастополе

Пляж в Севастополе

Пляж в Севастополе

Пляж в Севастополе

Пляж в Севастополе

Пользователи сети активно комментировали пост, обсуждая, что за пять лет оккупации ситуация с курортами в Крыму только ухудшилась.

"Ужас", "Жуть. Ничего не меняется", "Это Россия", "Через 4 года здесь будет город-сад", "Красивым женщинам переодевалки не нужны", "Виноваты попередники бендеровцы. И марсиане с пиндосами", "Переодевалки новые есть, красивые, деревянные, белые, но в них нет крючков для одежды. Все в руках держать приходится", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму вновь показали пустующие пляжи в начале курортного сезона.

Отметим, что в Крыму три гектара пляжной зоны Севастополя отдадут под новую военную базу России.

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