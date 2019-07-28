Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Все дело в сексе: православный епископ объяснил происхождение геев

1.7т Читать материал на украинском

Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что человек рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.

Такое заявление он сделал во время занятий в начальных школах в Никосии, передает Daily Mail. По его словам, такой вид секса является неестественным, что и предопределяет рождение ребенка гомосексуальным.

"Святой Порфирий говорил, что, если женщине это нравится, то ее желание затем передается ребенку", — пояснил Масурас.

Новости
В Лондоне прошел крупнейший в истории ЛГБТ-парад: яркие фото и видео

Кроме того, отметил епископ, Порфирий советовал гомосексуалам жить в одиночестве и молиться всю жизнь, чтобы их сексуальная ориентация изменилась.

Гомосексуализм

Гомосексуализм

catholic.ru

Святой Порфирий, на которой сослался епископ, скончался в 1991 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о гомосексуализме, подчеркнув, что наукой давно доказана естественность данного явления.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Теги
ЛГБТ церковь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
10
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel