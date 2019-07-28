Все дело в сексе: православный епископ объяснил происхождение геев

Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что человек рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.

Такое заявление он сделал во время занятий в начальных школах в Никосии, передает Daily Mail. По его словам, такой вид секса является неестественным, что и предопределяет рождение ребенка гомосексуальным.

"Святой Порфирий говорил, что, если женщине это нравится, то ее желание затем передается ребенку", — пояснил Масурас.

Кроме того, отметил епископ, Порфирий советовал гомосексуалам жить в одиночестве и молиться всю жизнь, чтобы их сексуальная ориентация изменилась.

Гомосексуализм catholic.ru

Святой Порфирий, на которой сослался епископ, скончался в 1991 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о гомосексуализме, подчеркнув, что наукой давно доказана естественность данного явления.

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