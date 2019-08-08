"Все буде добре": сеть взорвало видео с грузинским добровольцем на Донбассе

В сети вызвало ажиотаж видео с грузинским добровольцем, который воюет на украинской стороне на Донбассе против российских оккупантов.
Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Авторы видео отметили, что Гоча воевал против россиян, которые ворвались в его родную страну в 2008 году, и потерял в боях своих побратимов. Сейчас мужчина помогает защищать от агрессора независимость Украины в составе 24-й бригады ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"11 лет назад 8 августа 2008 года Россия начала войну и оккупировала 20% Грузии. А в 2014 году пришла в Украину. И Гоча считает своим долгом бороться с захватчиками. Мы благодарны тем, кто помогает одерживать Украине победу над оккупантом", – говорится в посте.
Сам Гоча отметил, что просто не мог не приехать на войну на Донбассе, потому что здесь у него есть украинский побратим, который в 2008 году также встал на защиту Грузии от путинских оккупантов.
"Ваши хлопцы нам помогли, когда у нас было трудно. Между прочим, здесь, у нас в батальоне, есть один человек, который в 2008 году нам помогал. Украинец. Когда он мне это сказал, вы не представляете, какая гордость у меня появилась, что я именно рядом с этим человеком сейчас стою и плечом к плечу воюю против оккупанта", – сказал грузинский легионер.
Доброволец из Грузии
Скриншот видео
"А как я могу не быть тут? Я отдаю мужской долг. На луне будет – там буду воевать против оккупанта. Не имеет значения страна. Мои кровные погибли. А я такой человек, который сказал: кровь на кровь пойду, пока я дышу, я с оружием в руках буду стоять ради справедливости. Рано или поздно любой человек умирает. А когда перед Богом встанешь, что скажешь? Я умер, потому что оккупировал чужую родину, чужую землю? Нужно умереть достойно. Все буде добре, я знаю, что Бог всегда любит справедливых людей", – улыбаясь добавил защитник Украины.
Видео с ним нашло большой отклик в украинском сегменте Facebook. Так, всего за час с момента публикации оно собрало почти 2 тысячи лайков, почти сотню комментариев и порядка 400 репостов.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе назвал Крым территорией Украины, а Россию – оккупантом. По словам артиста, никакой исторической справедливости в событиях 2014 года нет.
Ранее он назвал президента РФ Владимира Путина захватчиком, заявив, что пошел бы воевать на Донбасс, если бы не возраст.
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