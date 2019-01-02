Врежет мороз: Рождество в Украине будет одним из самых холодных в Европе

На Сочельник и Рождество в Украине будет чуть ли не самая холодная погода в Европе.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, подчеркнув, что именно с 3 января в страну заходит похолодание.

"Температура воздуха ближайшей ночью 0… -6 градусов. В четверг днем ожидается -1…-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее, от 1 мороза до 3 градусов тепла, в Крыму до +5 градусов", — написала она.

Снег выпадет ночью в большинстве областей, кроме Юга. А днем 3 января будет снежить в западных областях, в северных районах Черниговщины и Сумщины, а также в Луганской области. На остальной территории существенных осадков не предвидится, но станет сильнее гололедица.

Мороз в Украине Комментарии

В Киеве 3 января ночью пойдет периодически снег, днем - без существенных осадков, похолодает до -1… -3 градусов.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать мороз -8… -11 градусов! Поэтому еще раз напоминаю - пора вытаскивать праздничные шерстяные платки", - предупредила синоптик.

Кроме того, 2-3 января, в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в горах Львовской области прогнозируется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на Сочельник. Обещают шквальный ветер, снег и мороз до 14 градусов.