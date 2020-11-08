Врет, но меньше: Милованов перечислил, в чем Зеленский лучше Трампа

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил украинцам, которым не нравится нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

В своем публикации на Facebook он назвал США примером того, как люди могут решать такие проблемы. Если гражданам не нравится президент, они должны включиться в политическую работу, готовить других кандидатов и убеждать избирателей выбрать их, считает он.

Милованов перечислил, в чем Зеленский лучше президента США Дональда Трампа.

"Многим Украинской не нравится Зеленский. Есть и такие, кто практически влюблен в него. Но президент – это не о персоналиях, а о политике. Поддерживает Зеленский расизм или сексизм? Нет. Борется он с СМИ? Нет. Дискредитирует он научных и экспертов Нет. Он манипулирует или врет? Да, но значительно меньше Трампа (если я правильно прочитал исследования Вокс) ", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский и глава ОП Андрей Ермак поздравили демократа Джо Байдена с победой на выборах главы США. Сообщение украинского лидера появилось вечером 7 ноября наTwitter -странице. Ермак поздравил американского политика в Facebook.