Репост, важно! Война продолжается, оккупанты обстреливают наши позиции каждый день. На дворе морозы, в окопах холод, бойцы болеют. Да и эпидемия вируса бушует по всей стране. Потребностей больше по фронту, в госпиталях пока боле менее, но воинов проведываем и также покупаем необходимое.

Еженедельно мы ездим в ирпенский Госпиталь, вчера как раз проведывали ребят. В отделение ампутантов 14 воинов с ампутациями. Отвезли им тёплые куртки, кофты, шапки, футболки, продукты, много соков, кофе. Сейчас на фронт нужен 1200 км кабеля, а это 14 тыс, противопростудные лекарства и нужно купить медикам дексалгин и катанов в ампулах.

По отчетам. Два тактических рюкзака отправила( 18 тыс), 4 тыс разведчикам, 5 тыс и 4,500 тыс онко больным Володе и Виктору, куртки, ботинки, шапки 8600 и 6 тыс грн, сегодня только на лекарства 7200 тыс. Отправилп две посылки в Авдеевку, маски, антисептики и кофе. Ещё заказала одеяла шерстяные на фронт. Очень много просьб по лекарствам, а это очень дорого сейчас.

Люди, помогайте, кто чем может и как может. Время тяжёлое, но нашим защитникам в ледяных окопах намного тяжелее. Все отчеты есть у меня на стр.

Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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