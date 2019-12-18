"Время пошло на минуты": водитель "скорой" рассказал о самых страшных моментах работы

Водитель "скорой помощи" Назар Панченко рассказал о самых страшных моментах своей работы, призвав автомобилистов уступать дорогу под вой сирены.

Репост соответствующего поста в своем Facebook сделал проректор по учебной работе и региональному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры, Заместитель главы Винницкой ОГА Роман Аксельрод.

Так, в своем сообщении Панченко подчеркнул, что самыми страшными моментами в работе, являются те, когда врач стучит к нему с просьбой "Гони".

Скорая помощь Пикабу

"Это значит, что время пошло на минуты, и сейчас только от меня зависит жизнь маленького пациента", – пояснил водитель "скорой".

Главной сложностью в таких ситуациях, по его словам, является то, что водители других автомобилей часто не уступают дорогу даже под вой сирены.

"К счастью, в большинстве случаев под сирену нам уступают дорогу, но бывают уроды, которые идут на принцип. Иногда достаточно выбежать с ором и матом, иногда трахнуть кулаком по лобовухе. А бывают случаи, когда врачи бегут с умирающим ребенком на руках, потому что так быстрее", – рассказал Панченко.

"Будьте добрее! Уступайте дорогу!" – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, работники скорой рассказали об опасностях на работе. Как выяснилось, оскорбляют и нападают на них почти каждый день.

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