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"Время истекает!" Стивен Кинг призвал освободить Сенцова

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Известный американский писатель Стивен Кинг призвал мир присоединиться к требованию освободить украинского политзаключенного из Крыма Олега Сенцова, который уже 32 дня голодает в российской колонии.

В своем аккаунте в Twitter он призвал весь мир присоединиться к нему и бороться за освобождение режиссера.

"Сегодня первый день чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне... в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", – сказано в сообщении.

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"Я пощады не прошу": Сенцов написал новое письмо

Отметим, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал официальное письмо от имени 38 стран генеральному секретарю ООН перед его визитом в Россию с просьбой оказать содействие в освобождении из российского плена Сенцова и всех остальных политических заложников Кремля.

"Сегодня (15 июня. – Ред.) мы передали Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 государств, в том числе Украины, стран Евросоюза, США, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, с просьбой содействовать в освобождении Олега Сенцова и других украинских политических заключенных Кремля. Благодарны нашим партнерам за беспрецедентный шаг солидарности", - заявил украинский дипломат в комментарии "Укринформ".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европарламента призвали мировых лидеров бойкотировать ЧМ-2018 в России.

14 июня они приняли резолюцию с требованием к российским властям незамедлительно освободить Сенцова и остальных украинцев, задержанных в РФ и Крыму.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Темы
Дело Олега СенцоваУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Стивен КингОлег Сенцов
Место
США
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Штырит колорадскую нечисть от Сенцова, как упырей от солнца
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России." Шо, ознакомился с материалами дела?И почему ты Бута с Ярошенко освободить не призываешь?Двуликий анус
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кастрюлев Мыкола, Пашёл нах, подонок!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Не, ну вы где нибудь слышали, чтобы террористы голодали? И что, его за это отпустить надо? Он еще героя украины не получил. Пусть посидит. Рано ему еще на украину.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Русский Солдат, когда ты уже заткнёшься, пидор?
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