"Время истекает!" Стивен Кинг призвал освободить Сенцова

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал мир присоединиться к требованию освободить украинского политзаключенного из Крыма Олега Сенцова, который уже 32 дня голодает в российской колонии.

В своем аккаунте в Twitter он призвал весь мир присоединиться к нему и бороться за освобождение режиссера.

"Сегодня первый день чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне... в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", – сказано в сообщении.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 июня 2018 г.

Отметим, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал официальное письмо от имени 38 стран генеральному секретарю ООН перед его визитом в Россию с просьбой оказать содействие в освобождении из российского плена Сенцова и всех остальных политических заложников Кремля.

"Сегодня (15 июня. – Ред.) мы передали Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 государств, в том числе Украины, стран Евросоюза, США, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, с просьбой содействовать в освобождении Олега Сенцова и других украинских политических заключенных Кремля. Благодарны нашим партнерам за беспрецедентный шаг солидарности", - заявил украинский дипломат в комментарии "Укринформ".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европарламента призвали мировых лидеров бойкотировать ЧМ-2018 в России.

14 июня они приняли резолюцию с требованием к российским властям незамедлительно освободить Сенцова и остальных украинцев, задержанных в РФ и Крыму.