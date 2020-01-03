"Времени не жалко, государство - да": экс-нардеп провела эксперимент по конкурсу на должность в ГБР

Народный депутат Украины VIII созыва Елена Сотник (фракция "Объединение "Самопомощь") решила провести эксперимент, собрав пакет документов на объявленный конкурс заместителей директора Государственного Бюро Расследований за 2 дня.

О всех результатах и трудностях своей попытки поучаствовать в соревновании за вакансию она рассказывала в своем Facebook, а также на Youtube-канале.

"Свой эксперимент я завершила: не идеальный пакет документов, но поданный конкурсной комиссии ГБР. Объективно, если бы у меня было хотя бы еще 2 рабочих дня придраться было бы не к чему. Однако, это и есть результат: показать, что так и было задумано, чтобы никто из посторонних на конкурс не попал", – сообщила Сотник вечером 3 января.

Елена Сотник Скриншот видео

"Чувствую такое, мягко говоря, неудовлетворение от этого марафона. Потому что очень непросто, почти нереально собрать весь тот перечень документов за два рабочих дня. Могу вам сказать, что мне так и не удалось подать декларацию кандидата. Сайт, как всегда работает в режиме несохранения, ошибок и т.д, и я в какой-то момент сдалась", – рассказала экс-депутат.

Кроме того, она отметила три главных нюанса в проведении данного конкурса:

срок не отвечает ни законодательству, ни объективным критериям сбора документов, качественный пакет документов в такой короткий срок собрать невозможно; вопрос правовой определенности – кандидатка не понимала, по каким критериям будут отбираться кандидатуры, в каком порядке и кто это будет делать; организационные, информационные вопросы вокруг данного конкурса. Сотник подала заявление с просьбой продлить его срок.

"Времени не жалко. Государство - да", – отметила экс-нардеп и поблагодарила всех, кто помогал ей в сборе документов и искренне болел за ее успехи.

Ранее Сотник сообщила об объявлении конкурса в своем Facebook и решила проверить, на сколько реально в нем поучаствовать стороннему человеку.

"29.12.2019 на сайте ГБР было размещено объявление о конкурсе на должность первого заместителя и двух заместителей директора ГБР. Срок на подачу 2 рабочих дня, то есть до 3 января 2020. Проверим удастся ли мне за этот срок собрать полный пакет документов", – писала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 2 января, в ГБР назначили нового следователя "по делам Майдана". Им стал Александр Буряк.

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