Вредно ли слушать музыку в наушниках: ученые дали ответ

Исследование зарубежных ученых не подтвердило заметного ухудшения слуха у людей, которые часто слушают музыку в наушниках.

Так, исследователи из Калифорнийского университета провели эксперимент с участием более 7 тыс. молодых людей в течение 22 лет, с 1988 по 2010 год, пишет "РБК". Так, в ходе эксперимента выяснилось, что наушники не несут вреда для здоровья людей.

В другом эксперименте участвовали люди в возрасте 20-69 лет. Ученые сделали четыре выборки: в 1999 и 2004 году, а затем в 2011 и 2012 году. В эксперименте принимали участие 3831 человек, у которых врачи обнаружили среднестатистическое снижение слуха на 2%. Ученые считают, что это результат возрастных дегенеративных изменений, а не последствия от использования наушников.

Со временем слух неизбежно ухудшается, особенно к 70 годам, говорят ученые.

Исследования также показали, что на здоровье влияет не только уровень шума, но и длительность его воздействия. Опрос и диагностика слуха у 280 подростков в возрасте 17 лет подкреплялись аудиологическими измерениями. Ученые фиксировали децибелы музыки, которые были привычными для молодых людей.

В итоге было отмечено, что длительное воздействие громких звуков на протяжении нескольких лет напрямую связано со снижением порога слышимости. Врачи считают, что это замкнутый круг: постепенное ухудшение слуха провоцирует любителя музыки включать ее еще громче.

Как сообщалOBOZREVATEL, образование ушной серы в наружной части уха (во внешнем слуховом проходе) предусмотрен самой природой и являет собой абсолютно нормальный процесс, свойственный любому здоровому человеку.