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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
ЖурналистВсе статьи автора

Враг просто в бешенстве

5.1т

В Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, в ходе которого был утвержден устав автокефальной православной церкви в Украине, а также избран ее предстоятель

Короче: 5 заповедей церкви здравого смысла

1. Создание поместной православной церкви — прежде всего акт национальной безопасности Украины во время войны с Россией не на жизнь, а насмерть, которая на самом деле только в самом начале. Остальное — дело двадцатое, оценочные детали, уводящие многих от сути, но большинство, мне кажется, ситуацию с нацбезопасностью понимает.

2. "Государственная церковь" в Украине невозможна, даже если очень этого захотеть. Хотя бы потому, что среди христиан ещё есть греко-католики, про остальных и не говорю. Как в политике, так и в религии, диктатура тут при всем желании не пройдет, так устроено это общество. Разговоры про угрозу слияния церкви и государства выглядят довольно надуманными. Несмотря на в чем-то формальную постсоветскую похожесть, Украина не Россия. Совсем.

3. Реакция официальной РФ, т.н. "русского мира", подтверждает, что решение правильное: лучше всех нас оценивают враги. А у них там без лишней шелухи, четко: враг недоволен, и это ещё мягко сказано. Враг в бешенстве. Хорошо. Томос — первое сущностное, хотя и не военное, действие по деоккупации Украины. Если этого кто-то ещё не понял, подумайте ещё раз.

Новости
Порошенку ніколи не пробачать томоса

4. Говорить о московском патриархате в принципе как о церкви — это уже лукавство, манипулятивный уход от сути. Московская "церковь" в Украине под любой вывеской — идеологическое подразделение Кремля, ФСБ, способное по приказу из Москвы (проверено) выполнять диверсионные и боевые задачи. Теперь подрывать Украину изнутри им будет значительно труднее. В конце-концов этой вражеской конторы тут просто не должно быть, как нельзя держать дома оснащённое взрывное устройство: оно когда-то рванет.

5. Очень многое зависит от ума и харизмы молодого предстоятеля. Надеюсь, ни то ни другое не подведёт, и переход общин в единую церковь примет лавинообразный характер. Митрополит Епифаний обязан стать локомотивом этого процесса по всей стране, ярким общественным, а не только церковным лидером, иначе сейчас нельзя, нет времени на медленные танцы. Война.

Враг просто в бешенстве

P.S. Про заслуги. Надеюсь, всем участникам процесса хватит ума ничем с другими не мериться, это будет выглядеть глупо. И так всё видно тем, у кого есть логика, здравый смысл, а на остальных рассчитывать не приходится. Лично я на первое место — по старшинству и по хронологии ставлю патриарха Филарета. Любой успех начинается с идеи, а он её заложил, в свое время всё поставив на кон в борьбе с далеко не очевидным финалом. Уважаю таких людей. Есть в соборности заслуга и одного крымскотатарского "патриарха", хотя об этом не принято говорить. Но умные понимают. И здесь — опять же, с чего я начал — ничего исключительно религиозного нет. Для крымских татар на первом месте — единая и сильная Украина, иначе нам смерть. И не только крымским татарам. Хотя некоторые в Украине об этом трошечки подзабыли, но большинству, как и крымским татарам, на данный момент потерявшим всё, ситуация очевидна. Рассуждая о томосе, именно это в первую очередь нужно осознавать. Враг у нас лютый, без сантиментов. Остальное, в принципе, в той или иной степени болтовня.

This is the main that I mean. Аминь.

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Темы
Российско-украинский конфликтВойна
Место
Украина
Теги
ТомосРПЦ
Источник
Источник:Facebook Айлера Муждабаева
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Враг Украины не Россия.
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Малахов Егор
Малахов Егор
.Кацапы настолько охренели мозгами от своего ,,вяличия,, что и мысли наверное не допускают о том,что их запросто посылают нахуй.....о том что люди открыто говорят что - мы вас ненавидим и не хотим ничего общего с вами...им дебилам невдомек что люди действительно говорят им правду а не так,как кацапы говорят гадости по сущности своей вывернутой генетики...Кацапу оскорбить кого то или сказать гадость что собаке перднуть..Видно они по скудоумию своему воспринимают правду о себе как простые гадости да сверну....Но ошибка кацапов в том...что они не различают правду и гадости ....Мы говорим кацапам....: Мы вас ненавидим...нам без вас просто отлично...нам действительно хорошо и спокойно....Чем меньше между нами отношений...тем спокойней и счастливей мы себя ощущаем.....Кацапы...поймите...вы нам не нужны ни с попами..ни с нефтью и газом....ни ваши балалайки ни ваши самки в кокашниках....нам ничего от вас ненужно !!! Оставьте нас В ПОКОЕ ! А кацапы думают....что это так мы их ругаем..а на самом деле любим и не можем без них жить....потому они постоянно несут какую то ахинею о том,что у кацапов все мед да шоколад...а то,что мы сами делаем..---- то нам ещё аукнется..что мы ещё к кацапам на коленях приползем назад проситься....что мы мол без кацапья -- ну никак ! Вот же придурки - фантазеры....Да есоиб у кацапов была совесть да чувство раскаяния...да еслиб кацапы могли душой прочувствовать ту ненависть которая исходит от обиженных ими народов....то кацапы наверное от горя и раскаяния повесились бы всей варварской страной..в одну ночь...раз... и раскаялись во грехах смертельных.....но Бог милостив.....и долготерпелив в отличии от порабощенных кацапами.... Но ещё не вечер....да и человеческое терпение это не Долготерпение Господне....
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Вперше я абсолютно повністю згодний з тим, що написав Айдер! Видно, що він дого думав і оцінював ті проблеми, про які написав, причому все чітко, лаконічно і і на 100% правильно. Єдине. про що зараз важко зказати, так це про те, що перехід православних громад до нової УПЦ буде "лавиноподібним". Хоча вже зараз видно, що відвідуваність приходів УПЦ МП зменшується. Про це я можу судити на прикладі однієї невеличкої церкви поблизу з моїм будинком: кількість тих, хто приходить сюди на літургію, значно скоротилася. Сподіваюсь, що ця тенценція продовжиться!!!
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