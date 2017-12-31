Сегодня – последний день уходящего, 2017 года – сильного и очень удачного для Украины. Сильным его можно назвать потому, что противник провел беспрецедентную операцию активизации своей агентуры по всему миру, в частности – в Украине. Такие вещи происходят от безысходности. Если планируется крупная война, агентура тщательно конспирируется, потому что с началом военных действий безусловно и многократно усиливаются операции контрразведки. Все, что засветилось – мгновенное зачищается. Это с одной стороны, а с другой – агентура бросается в топку, если ею можно воспользоваться либо сегодня, либо уже никогда. Сейчас мы с удивлением обнаруживаем, какое сопрано запели некоторые наши "патриоты", а некоторые – открытым текстом рассказывают, в чьих интересах они действуют. Осталось, чтобы они кричали "Путин введи" или "Батя, мы стараемся", в зависимости от того, с чьих рук они клюют зернышки.

Удачным год стал после того, как стало понятно, что новая администрация США, на которую делала большую ставку Москва, повела совсем не ту игру, на какую рассчитывал Кремль. Теперь там все сильнее случаются случаи массовой диареи, в ожидании конца января. Не зря над Москвой висит запах сероводорода. Понятно, что этим водородом там кто-то серьезно лупит. Особенно радует личность того, кто взвалил на себя ответственность за формирование линии Вашингтона по Украине. В лице Курта Волкера Украина получила человека, у которого имеется собственная мотивация сделать все правильно. Как кадровый аналитик ЦРУ, он прекрасно знает, с чем имеет дело и чем оно лечится. Тут наши интересы совпали настолько плотно, что нам стоит внести Волкера в список на получения двух рабов из Московии. Если одним словом охарактеризовать то, что принес уходящий год, то этим словом вполне может быть "Неотвратимость". Это поняли уже все, кроме совершенно тупоголовых экземпляров.

Мы же в третий раз встречаем новый год, что предполагает некий отчет перед читателями, что мы с удовольствием и сделаем. Сначала – немного статистики, возможно, это кого-то заинтересует.

За этот год мы опубликовали примерно 1350 частей статей. Некоторые статьи состояли из нескольких частей, а потому, именно статей было около 1000.

В мире – 82 419 место, против 180 577 места в 2016 году

В Украине – 2 152 место, против 3 976 места в 2016 году

Нас читают почти в полторы сотен стран, но в основном:

Украина – 31%

Польша – 11,1%

Германия – 10,5 %

Канада – 10 %

США – 8,6 %

В 2016 году нас прочли 7 350 324 раза, в 2017 году – 16 572 651 раз. Прошлый год мы закончили с дневным рекордом в 52 471 просмотров, а в этом году наш рекорд составил 76 176 просмотров. А среднемесячный рекордный месячный показатель прошлого года был – 1 101 051 просмотров, в этом – 1 666 571.

Общими усилиями мы подросли за этот год, хотя статистика и показатели не были для нас самоцелью. Произошли и некоторые качественные изменения нашего ресурса. Теперь мы намного жестче отсекаем желающих комментировать или просто общаться. В этом году мы полностью закрыли доступ пользователям, использующим доменную зону *.ru. Почему это сделано – всем понятно. Кроме того, мы очень ограничиваем приток читателей даже из нейтральных или украинских айпи адресов.

Мы уже не раз писали о том, что именно обсуждение мы видим как некий клубный диалог. Заглавная мысль нашего ресурса – заставить думать самостоятельно. Режим премодерации для новых пользователей останавливает всех, впервые оставивших комментарий. Теперь мы отсекаем тех, кто оставляет сообщения без какой-то внятной мысли, со ссылками или просто – смайликами. И еще, мы категорически отсекаем тех, кто несет сюда лозунги своих кумиров. Мы готовы пообщаться с теми, кто эти мысли генерирует, но не с теми, кто их бездумно транслирует. Мы уже имеем достаточно широкий круг комментаторов, которые показали себя думающими людьми.

В общем, наши читатели – неотъемлемая часть ресурса, и только в этом году они оставили около 20 тыс. комментариев, а всего их более 40 тыс. Старожилы знают, что их сообщения или присланные в редакцию материалы нередко становятся темой очередной статьи. Причем, по некоторым моментам у нас происходят горячие споры, за которыми очень интересно наблюдать, а используемые в спорах аргументы бывают очень интересными и для многих – новыми. Без сомнений, закончив читать, можно не уходить со странички, а погрузиться в чтение комментариев, которые бывают не менее интересны, а режим диалога придает особую перчинку этому чтению. Вы это сами прекрасно знаете, ибо перчик поддаете сами и на свой вкус. Именно для сохранения этой атмосферы мы и проводим жесткую фильтрацию входящих. Так было в 2017 году, так будет и впредь.

В этом году именно в сегменте наших читателей произошло довольно необычное событие, которое мы непременно повторим. Часть наших читателей приняло участие в акции "Кава на Хрещатику", которая началась у Главпочтамта с общего сбора. Коллеги впервые увидели друг друга в лицо и смогли убедиться в том, что комментаторы и в жизни – прекрасные и умные люди, приятные собеседники, настоящие украинцы, без оговорок и полутонов.

Мы обещали, что в конце года, несколько наших читателей смогут поздравить коллег со страниц нашего ресурса. Мы выполняем свое обещание и вот их поздравления с Новым Годом.

Уважаемые и дорогие Автор, Пани Редактор и весь коллектив патриотичного и самого лучшего сайта в Украине "Линия обороны", а также, замечательные наши коллеги! От души поздравляю вас с Новым 2018 годом. Хочу пожелать вам всем ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и благополучия, высокого достатка и неизменной удачи, а также, крепкого здоровья, окончания войны и полной капитуляции врага! Пусть на многострадальную украинскую землю придёт долгожданный Мир! Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.

С наилучшими пожеланиями, Наталия.

Днепр

Наталию выбрала редакция, а еще двух коллег выбрали вы.

Дорогие читатели "Линии Обороны", украинцы разных стран!

Уходящий 2017 год был сложным, много было тревог, разочарований, иногда опускались руки. Но было и много достижений. Украинское общество за этот год заметно повзрослело, было немало побед Украины как внутри страны, так и в международных отношениях. Я не буду перечислять достижения, пусть каждый вспомнит то, что считает наиболее важным событием уходящего года. Я могу сказать, что наблюдая за Украиной издалека, вижу большие изменения в ментальности и действительно серьезные изменения в стране. Порой нам кажется, что изменения идут слишком медленно, хочется быстрых побед, но многие процессы проходят незаметно и потом вдруг мы замечаем результат. Замечательная акция "Кава на Хрещатику" была показателем изменений в обществе. Я опасался, что во время акции может пролиться кровь, но вместо этого состоялась встреча друзей, которую не рискнули нарушить любители кровавых развлечений. А освобождение пленных стало подарком к празднику не только самим воинам и их семьям, но и всей стране, стало показателем отношения к людям.

В 2018 году хочется пожелать всем обязательно здоровья, мудрости, терпения, не опускать руки даже когда все усилия кажутся напрасными. Помним, что изменения в обществе начинаются с изменений в каждом из нас.

С Новым Годом!

Aндрей (Andriy)

США

И еще

Многие вещи видишь и понимаешь в школьные годы в "лёгкой версии", затем, если проявить настойчивость и смотреть и в себя и в окружающий мир — приходит ощущение правды, которую надо искать. У (надеюсь) многих — ещё и понимание и чувство, что есть Творец всего. Душа может разрушиться быстро от принятия недовольства, отчаяния, злобы или разрушиться нескоро от принятия безразличия. Что же делать? Строить свою жизнь, мечтать и воплощать реалистичную часть мечты.

Линия Обороны. Вот пример: римские легионеры, вооружённые до зубов ( ), но стоящие порознь как толпа незнакомцев — как остановят бегущую к воротам поселения шайку разбойников (тоже с приличным оружием); а если римляне станут щит к щиту, да ещё в стиле "черепаха" — наверное, не пройдут разбойники. Мне кажется, что на этом сайте нам, комментаторам (т.е. не только читающим, но и желающим что-то добавить) следует копать вглубь и думать, оценивать свои темы. Здесь ещё видно не раскрывших свой потенциал читателей. Этот интернет-майдан — очень ценный.

Пожелание на праздник — берегите себя и своё счастье.

sk13

Киев

Остается только присоединиться к этим пожеланиям. И в этот день мы приведем последний, в этом году, вывод из долгих наблюдений и анализа. Существует еще один водораздел, который раскидывает по разным берегам людей. Я видел ваши глаза, я знаю, о чем говорю. Я видел эти глаза на Майдане, наверное, эти же глаза у наших бойцов на передке. Мы – умеем любить, враг – ненавидеть. Мы любим Украину так, как ее любили наши повстанцы в 30-х – 40-х, как ее любили наши прадеды в 18 году, как ее любили наши непокорные империи великие предки, как ее любили наши славные казаки и дальше – в седую древность Киева. Мы любим жизнь, мы любим свободу. Мы любим наших братьев. Что, кроме любви двигало Небесной Сотней на Институтской, когда с деревянными щитами шли вытаскивать наших, под снайперские пули? Что, кроме любви двигало теми нашими воинами, которые шли в пекло, чтобы сделать то же самое? Мы любим наши песни, наши сказки, нашу землю.

Враг уже столько раз переименовывал свою землю, что уже забыл ее исконное название. Враг забыл своих предков и даже то, как назывался его народ. Он прикрылся псевдонимом "русский", убив собственную память. Ему нечего любить, ему есть чего бояться и что ненавидеть.

Вот – основное отличие нас и их. Наш Главнокомандующий вчера был в госпитале, пришел к свои бойцам, чтобы те знали, главком – рядом. Вот он, жмет тебе руку. На него можно положиться и с ним можно побеждать.

Главком врага – сидит в своей норе, боясь показаться наружу, чтобы его не кокнули, а его военные, попавшие в беду – становятся либо предателями, либо вчера уволенными. Это не главком, это – главарь шайки. Все это понимают и знают, что вместе они только для того, чтобы грабить. Он не пришел и не придет к своим раненным или вызволенным из плена, для него они – расходный материал. Вот он – водораздел. Не нужно ничего выдумывать, он лежит на поверхности!

Поэтому, с любовью к своей земле, своим людям, своей истории, своему флагу, снайпер жмет спусковой крючок, артиллерист посылает подачу, танкист накрывает цель, а спецназовец, с огромной любовью, режет глотку оккупанту. Мы любим свой дом и с огромной любовью проводим в нем уборку. Это – наш дом, и наша любовь к нему заставит и уже заставляет исходить диареей агрессора. Сколько их наглых и бравых обещали нам расправу, вплоть до Киева, а теперь они уже стали частью нашего чернозема? Это еще не все. Мы любим свою землю, и она будет жирным черноземом!

Но нам надо помнить, что жизнь – штука короткая и надо успеть в нее вложить очень многое. Успейте насладиться этим прекрасным даром. Любите и будьте любимыми!

С Новым Годом!