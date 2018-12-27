Враг не пройдет: ВСУ приготовили ''сюрприз'' для России в Азовском море

В связи с обострением ситуации в Азовском море в Объединенных силах появилась группировка противодесантной обороны.
Кроме того, на участке с повышенной угрозой российского вторжения провели комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны. Об этом рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Интерфакс-Украина.
"Сейчас в военном отношении украинское побережье Азова надежно защищено. С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении", — рассказал он.
Азовское море
"Українські Новини"
Кроме того, Наев проинформировал, что Объединенными силами было налажено взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ, а также объяснил, чем будет заниматься новосозданная группировка.
"С командованием ВМС ВС Украины налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачей которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря", — сказал командующий ООС.
Говоря о защищенности Мариуполя, Наев заверил, что в районе этого города создана мощная линия обороны. "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и с воздуха", — добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL,
после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.
Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.
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