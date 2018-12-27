Враг не пройдет: ВСУ приготовили ''сюрприз'' для России в Азовском море

В связи с обострением ситуации в Азовском море в Объединенных силах появилась группировка противодесантной обороны.

Кроме того, на участке с повышенной угрозой российского вторжения провели комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны. Об этом рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Интерфакс-Украина.

"Сейчас в военном отношении украинское побережье Азова надежно защищено. С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении", — рассказал он.

Азовское море "Українські Новини"

Кроме того, Наев проинформировал, что Объединенными силами было налажено взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ, а также объяснил, чем будет заниматься новосозданная группировка.

"С командованием ВМС ВС Украины налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачей которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря", — сказал командующий ООС.

Говоря о защищенности Мариуполя, Наев заверил, что в районе этого города создана мощная линия обороны. "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и с воздуха", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL,