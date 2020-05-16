Стало известно об опасности масок для детей до 2 лет: главные правила

Медицинские маски могут быть опасны для детей возрастом до двух лет. При их ношении существует риск удушения, а также повышается вероятность заразиться вирусом.

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Об это предупредили врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CNC). Медики предложили альтернативу средствам индивидуальной защиты для младенцев.

Нужно ли ребенку носить маску

Нужно ли ребенку носить маску?

Если ребенок находится дома только с постоянными жителями и не контактирует с посторонними людьми, ему не нужно носить маску.

Она также не нужна, если ребенок соблюдает дистанцию минимум 1,5 метра от посторонних людей, а также не контактирует с поверхностями, на которых может находиться вирус.

Во время прогулки на открытом воздухе ребенку не нужна маска, если он соблюдает дистанцию минимум 1,5 метра и не касается столов, фонтанов, оборудования игровых площадок и всего, что могли трогать инфицированные люди.

Необходимо надеть маску ребенку в местах, где он может контактировать с другими людьми на расстоянии менее 1,5 метра. А также если вы идете с ребенком в аптеку, продуктовый магазин или к врачу.

В каких случаях ребенку нельзя носить маску?

Детям до двух лет врачи не рекомендуют носить маску из-за риска удушья.

Если у ребенка затрудненное дыхание, он недееспособен или не может снять маску без посторонней помощи.

Маска не нужна, если она заставляет ребенка касаться своего лица. Таким образом только повышается риск заражения.

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