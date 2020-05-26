Почему от COVID-19 умирают молодые и чем опасна полная изоляция. Интервью с эпидемиологом

Когда в Киеве откроют метро, не нужно спешить в него спускаться

Из двух тестов на COVID-19 – из крови и из носа – большее доверие вызывает второй

Летальные случаи заболевания COVID-19 молодых людей могут происходить по ряду причин, одна из которых – тромбы микрососудов. В ситуации пандемии не рекомендуется укреплять иммунитет при помощи лекарственных средств. Повысить резистентность организма к вирусным инфекциям поможет выполнение общеизвестных правил здорового образа жизни.

О том, каким тестам на коронавирус можно доверять, чем опасна полная изоляция больного, почему врачи иногда не могут уберечь себя от заражения, в интервью OBOZREVATEL рассказала эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина.

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Почему тесты на COVID-19 врут?

Существует несколько вариантов тестов на антитела – по крови (ИФА) и по мазку из носа (ПЦР). Тест по крови может показать позитивный результат не сразу, потому что в крови антитела вырабатываются не очень быстро. Нужно, чтобы прошла, как минимум, неделя или даже 10 дней, чтобы кровь смогла среагировать.

ПЦР является более точным тестом, потому что мы взяли мазок, реактивы сработали и сразу виден результат.

Приведу пример. Наш коллега рассказал, что у них в офисе было собрание, на котором присутствовал заболевший человек. О том, что он болен, никто не догадывался, даже он сам. Но после этого собрания у них заболело 7 человек. Всем сотрудникам сказали сдать тесты. Отдел, в котором произошла вспышка, был изолирован.

Но если собрание было пару дней назад, то тесты по крови (ИФА) сдавать преждевременно – нужно подождать неделю или две, чтобы кровь отреагировала. Что касается тех 7 человек, которые вскоре заболели, то, скорее всего, заражение произошло при других обстоятельствах, поскольку с момента контакта прошло совсем немного времени.

ПЦР является более точным

Почему от COVID-19 умирают молодые и здоровые люди?

Здесь может быть ряд причин. Возможно, пациенты не знали о существовании у них хронических заболеваний. Может быть, молодые спортсмены принимали какие-то стероиды, анаболики или другие препараты. Или всему виной тромбоз микрососудов.

Вирус настолько молод, что мы практически ничего о нем не знаем. Но последние данные, опубликованные в доказательных научных статьях, говорят о том, что причина смерти от коронавируса может состоять в микротромбообразовании в органах и системах. Если человек склонен к этому, если у него проблемы со свертываемостью крови, если у него были недиагностированные заболевания, если он принимал определенные препараты, которые усугубляют течение болезни, – это может привести к смерти.

Причина смерти состоит не в том, что поражаются легкие, а в том, что тромбируются микрососуды тех или иных органов, чаще всего легких. Масса "микроинфарктов" приводит к тому, что тромбиками закупориваются сосуды. Очаг то там, то там – затем они сливаются в один. В результате органы и системы становятся в больше или меньшей степени "рыхлыми".

Поэтому тактика лечения пациентов с коронавирусом сейчас немного другая – она направлена на недопущение тромбообразования.

Возможно, в Украине следовало бы пересмотреть подход к госпитализации больных с COVID-19, но у нас в больницах не настолько много мест, чтобы всех сразу госпитализировать.

Почему больного с COVID-19 не следует оставлять дома одного?

Больного с коронавирусом действительно опасно оставлять дома одного. Человеку стало плохо – ему элементарно некому воды подать и вызвать скорую. Он может просто быть не в состоянии дотянуться до телефона.

В Украине почти 20 тысяч подтвержденных случаев, но есть множество примеров, когда в семье заболел один человек, у него полная квартира людей, включая бабушек и детей, и никто из них не проявился.

Конечно, необходимо ограничить контакт больного с людьми из группы риска. Но близкие люди, которые не входят в группу риска, не должны его оставлять.

Врачи заражаются COVID-19, потому что люди врут

Почему врачи заражаются COVID-19?

Думаю, тут вопрос правильности снятия одежды, тщательности обработки не только собственного тела, но и разнообразных подручных предметов. А также честности пациентов.

Я не могу сказать, что не хватает средств защиты. Например, Александровская больница Киева очень сильно оснащена – там просто космос.

Но те врачи, которые работают ургентно в амбулаториях, которые не используют спецкостюмы, к сожалению, заражаются. Например, в обычную больницу привезли пациентку, которая рожает, больного с аппендицитом или другим неотложным состоянием, а он заражен.

Он успел проконтактировать с медицинским персоналом и с другими экстренными пациентами, которые поступили в больницу.

Что здесь можно сделать? Наверное, медработникам – тщательно спрашивать, а пациентам – честно отвечать. Были ли вы в контакте с теми, кто вернулся из-за границы, с теми, кто болел обычными ОРВИ или с симптомами, похожими на ОРВИ? Возможно, вы болели? Повышалась ли температура на протяжении последнего месяца? Можно задать очень много вопросов.

Но пациент часто врет. Или он не осведомлен, что контактировал с больным коронавирусом, или сознательно скрывает это. Честность пациентов тоже нужна.

Почему не нужно спускаться в метро, даже если его открыли?

Когда в Украине была всего тысяча зараженных, мы все боялись, сидели закрытые по домам, не выходили на улицу. Но сейчас 20 тысяч зараженных, и мы ослабляем карантин.

Люди устали, люди не верят, мало кто сталкивается со смертями от коронавируса, мало у кого есть родные и знакомые, которые заболели, многие переносят болезнь с легкой или средней степенью тяжести. Поэтому все хотят открытия.

Тот коллапс, который сейчас творится, наверное, вынуждает власть открывать общественный транспорт. Два берега Киева отрезаны друг от друга, службы такси и частные перевозчики сильно взвинтили цены. Люди, у которых есть личные авто, но которые не имеют опыта вождения, выехали на дороги и создают аварийные ситуации.

Я за ограничение количества людей в метро, но массовость победит, потому что всем надо ехать, всем надо зарабатывать деньги. Я не думаю, что всем будут измерять температуру тела при входе, что можно будет ограничить количество людей, потому что будут ужасные пробки, крики и скандалы.

Метро

Я пока в метро спускаться не буду. Тем, у кого нет особой необходимости, рекомендую тоже воздержаться от поездок.

Даже если в определенные часы или в выходные дни метро загружено меньше, мы же не знаем, кто до нас там чихнул, вытер нос рукой и испачкал поручни.

Даже если люди будут в перчатках, их нужно уметь правильно снимать – выворачивая внутрь, не касаясь внешней поверхности, и сразу выбрасывать. Руки нужно обязательно мыть.

Метро можно сравнить с небольшими супермаркетами. Там проходит очень много людей. Да, все надевают одноразовые перчатки, но все равно – тот тянется к помидору, тот к огурцу, касаются друг друга. Если в метро концентрация людей будет примерно такой же, как в супермаркете – может быть, им можно пользоваться.

Но если оно, как и раньше, будет забито в часы-пик – этого не должно быть. Пусть едут только те, кому необходимо. Те, кто могут остаться, пусть еще немного повременят.

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