Врачи ''скорой'' попали в ''засаду'' под Одессой: их жестоко избили

В ночь на воскресенье, 28 октября, в городе Черноморске Одесской области избили врачей "скорой", приехавших по вызову к пенсионерке

"Бригада скорой помощи прибыла по вызову в три часа ночи. Звонивший на 103, сообщил, что требуется помощь пожилой женщине. При входе в жилище на медиков набросился мужчина, как выяснилось, сын этой самой пациентки, и стал наносить удары медработникам", - рассказали ФАКТАМ в местном отделении полиции.

Пришлось вызывать правоохранителей, а также службу общественной безопасности и еще одну карету "скорой". В ходе "выяснения отношений" серьезно пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. Их доставили в больницу, где у первого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и у обоих — ушибы мягких тканей головы.

Виновника ЧП тоже доставили в больницу для проведения экспертизы. Выяснилось, что он находился под воздействием наркотиков и алкоголя, а ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

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