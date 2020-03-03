Главная Новости
3 марта • обновлено в 23:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Врачи рассказали, как в Черновцах лечат больного коронавирусом украинца

2.2т
Читать материал на украинском

Врачи рассказали, как проходит лечение единственного зараженного коронавирусом COVID-19 гражданина в Украине.

Мужчина находится в стабильном состоянии, заявили "Укринформу" в Черновицкой областной клинической больнице.

Единственный больной коронавирусом в Украине: появились детали лечения

По словам врачей, у него повышенная температура 37,4 градуса, хороший аппетит и сон.

"Ему проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть, при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, сегодня подключили антибактериальные препараты", - заявила заведующая инфекционного отделения Валентина Мендреску.

По словам исполняющего обязанности директора областной больницы Сергея Цинтара, в учреждении есть необходимые все лекарства. Пациент находится в изолированном боксе.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у мужчины, прибывшего на автомобиле из Румынии. В Румынию он прибыл из Италии, где бушует COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Никак не лечат.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации