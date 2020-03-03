Врачи рассказали, как проходит лечение единственного зараженного коронавирусом COVID-19 гражданина в Украине.
Мужчина находится в стабильном состоянии, заявили "Укринформу" в Черновицкой областной клинической больнице.
По словам врачей, у него повышенная температура 37,4 градуса, хороший аппетит и сон.
"Ему проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть, при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, сегодня подключили антибактериальные препараты", - заявила заведующая инфекционного отделения Валентина Мендреску.
По словам исполняющего обязанности директора областной больницы Сергея Цинтара, в учреждении есть необходимые все лекарства. Пациент находится в изолированном боксе.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у мужчины, прибывшего на автомобиле из Румынии. В Румынию он прибыл из Италии, где бушует COVID-19.
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