Врачи раскрыли секрет, как дожить до 80 лет: все оказалось просто

Энергичная и активная ходьба в 70 лет является практически 100% гарантией того, что человек доживет до 80 лет.

Об этом говорится в результате исследований ученых из Японии, которые были представлены на российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России", которая прошла в Москве.

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"Физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость, если понимать её как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин", — подчеркнул президент Национального центра гериатрии и геронтологии Японии Хидэнори Арай.

Учёные тестировали скорость ходьбы у людей 60–80 лет с 1997 года.

Спустя десять лет исследователи провели замеры, которые показали, что скорость ходьбы среднестатистического японца в сопоставимом возрасте за этот период увеличилась на 5–10 процентов.

Также благодаря многолетним наблюдениям учёные установили, что в возрасте 70 лет при сохранении энергичного темпа ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду) шансы дожить до 80 лет составляли практически 100%.

Если же в 70 лет человек проходит не более полуметра в секунду, вероятность того, что он проживёт ещё десять лет, составляла около 15–35%.

"Японцы молодеют, сегодня они дольше сохраняют физические кондиции, соответствующие молодому возрасту", — отметил учёный.

По его словам, темп ходьбы служит хорошим индикатором, который позволяет точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как мир захватил новый тренд омолаживания.

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