Врачи предупредили об опасности фитнес-часов для здоровья

Врачи предупредили, что людям с сердечными заболеваниями не стоит использовать фитнес-часы для отслеживания состояния здоровья.

Новые исследования показали, что они приносят больше вреда, чем пользы, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что владельцы таких устройств страдают от чувства вины и беспокойства, когда пропускают цели упражнений или неправильно интерпретируют данные.

Пациенты могут связывать учащенный пульс с повышенным риском сердечного приступа или опасаться, что меньшее, чем обычно, количество сна усугубит их болезнь.

"Пациенты начинают использовать информацию со своих фитнес-часов так же, как и врача. Однако они не получают помощи в интерпретации данных своих часов. Это заставляет их излишне беспокоиться", – отметили медики.

Как писал OBOZREVATEL ранее, умные часы научились использовать для определения COVID-19.