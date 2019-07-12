"Врачи откачивали": блогер показал на видео новые ужасы "Укрзалізниці"

Видеооблогер показал в сети, к чему нужно быть готовыми перед поездкой на поезде "Запорожье – Бердянск".

Ролик он выложил в YouTube. Первое, на что обратил внимание – жара, как в парилке. В стареньком плацкарте есть кондиционер, однако он давно уже не работает, говорит парень. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также блогер предупреждает, что постель в такие вагоны лучше взять с собой, так как там, кроме разбросанных покрывал, нет ничего.

Скриншот с видео

Не менее шокирует туалет. "Здесь есть мыло, однако оно может выглядеть более грязным, чем стены вокруг, поэтому притрагиваться к нему особо не хочется", – продолжает парень. По его словам, проводники просто не успевают там убирать, поэтому антисанитария вам обеспечена.

В комментариях в Facebook пользователи подтверждают, что все это правда, и делятся своими историями. "А в поезде Запорожье – Одесса жара +40", – жалуются они.

"Ехала, получила тепловой удар, а в соседнем плацкарте мужчину на станции врачи откачивали, в обморок упал", – рассказала одна из пассажирок.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за нечеловеческих условиях в электричке "Львов - Ривне". Так, очевидец показал в сети видео, на котором запечатлено состояние пассажирских вагонов.

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