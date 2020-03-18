Врачи опровергли смерть женщины от коронавируса в Черновицкой области

33-летняя украинка в Черновицкой области умерла не от коронавируса, а из-за осложнений, вызванных хронической патологией.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

"К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера (16 марта) в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональную мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины", – сообщил чиновник.

Коронавирус в Украине

Осачук подчеркнул, что самым лучшим оружием против коронавируса является максимальное дистанцирование от людей в пределах своей семьи и дома. Он призвал население к солидарному пониманию проблемы в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что 16 марта в Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области ввели чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения смертельного китайского коронавируса.

Также в Украине зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом. В числе зараженных оказались дети.

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