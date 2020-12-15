Врачи назвали возможные симптомы рака желудка
Одним из ранних симптомов рака желудка может быть продолжающаяся диспепсия – несварение желудка.
Об этом заявили британские врачи, пишет DailyExpress. Также среди признаков, которые должны заставить человека насторожиться, – необъяснимая потеря веса, длительная усталость и другие.
Диспепсию одни пациенты описывают как дискомфорт в верхней части живота: боль и нездоровое чувство полноты после еды, которое длится дольше, чем следовало бы.
Другие могут чувствовать жжение в верхней части живота, между нижней частью грудины и пупком, уточнили врачи. Также может присутствовать тошнота.
Тем не менее наличие диспепсии не всегда говорит об онкологических проблемах.Причинами несварения желудка могут быть:
переедание или слишком быстрое питание;
жирная или острая пища;
слишком много кофеина, алкоголя, шоколада или газированных напитков;
курение;
тревога;
некоторые антибиотики, обезболивающие и добавки железа.
Легкое несварение желудка не является поводом для беспокойства, уточнили специалисты. Обратиться к доктору рекомендуется только в том случае, если дискомфорт сохраняется более двух недель.
Также, помимо продолжающейся диспепсии, симптомом рака желудка могут быть трудности с глотанием – дисфагия, когда пациент испытывает боль или жжение при этом процессе, есть ощущение застревания пищи в горле или груди, уточнили специалисты.
Еще один признак возможного рака желудка – необъяснимая потеря веса.
Чувство усталости и одышка также могут указывать на внутреннее кровотечение, вызванное данным заболеванием, – оно приводит к анемии, поэтому усталость является предупреждающим признаком рака желудка.
О внутреннем кровотечении также может говорить темный, почти черный цвет фекалий.
Человек с раком желудка может быть подвержен рвоте, поскольку аномальные клетки имеют способность "вызвать закупорку желудка", заявили врачи. В редких случаях в рвотной массе, напоминающей кофейную гущу, присутствует кровь от ярко-красного до темно-коричневого цвета.Факторы риска по раку желудка
По информации ученых, 40% случаев заболевания вызывает инфекция Helicobacter pylori – бактерия, которая может жить на слизистой оболочке желудка, а при длительной инфекции – вызвать воспаление и язву.
Есть данные о том, что H. pylori и диета человека способны взаимодействовать, повышая риск рака желудка.
Еще один фактор риска развития заболевания – возраст, особенно после 75 лет.
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