Врачи назвали возможные симптомы рака желудка

Одним из ранних симптомов рака желудка может быть продолжающаяся диспепсия – несварение желудка.

Об этом заявили британские врачи, пишет DailyExpress. Также среди признаков, которые должны заставить человека насторожиться, – необъяснимая потеря веса, длительная усталость и другие.

Диспепсию одни пациенты описывают как дискомфорт в верхней части живота: боль и нездоровое чувство полноты после еды, которое длится дольше, чем следовало бы.

Другие могут чувствовать жжение в верхней части живота, между нижней частью грудины и пупком, уточнили врачи. Также может присутствовать тошнота.

Тем не менее наличие диспепсии не всегда говорит об онкологических проблемах.

переедание или слишком быстрое питание;

жирная или острая пища;

слишком много кофеина, алкоголя, шоколада или газированных напитков;

курение;

тревога;

некоторые антибиотики, обезболивающие и добавки железа.

Легкое несварение желудка не является поводом для беспокойства, уточнили специалисты. Обратиться к доктору рекомендуется только в том случае, если дискомфорт сохраняется более двух недель.

Также, помимо продолжающейся диспепсии, симптомом рака желудка могут быть трудности с глотанием – дисфагия, когда пациент испытывает боль или жжение при этом процессе, есть ощущение застревания пищи в горле или груди, уточнили специалисты.

Еще один признак возможного рака желудка – необъяснимая потеря веса.

Чувство усталости и одышка также могут указывать на внутреннее кровотечение, вызванное данным заболеванием, – оно приводит к анемии, поэтому усталость является предупреждающим признаком рака желудка.

О внутреннем кровотечении также может говорить темный, почти черный цвет фекалий.

Человек с раком желудка может быть подвержен рвоте, поскольку аномальные клетки имеют способность "вызвать закупорку желудка", заявили врачи. В редких случаях в рвотной массе, напоминающей кофейную гущу, присутствует кровь от ярко-красного до темно-коричневого цвета.

По информации ученых, 40% случаев заболевания вызывает инфекция Helicobacter pylori – бактерия, которая может жить на слизистой оболочке желудка, а при длительной инфекции – вызвать воспаление и язву.

Есть данные о том, что H. pylori и диета человека способны взаимодействовать, повышая риск рака желудка.

Еще один фактор риска развития заболевания – возраст, особенно после 75 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что своевременная диагностика онкологических заболеваний играет жизненно важную роль.

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун порекомендовала украинцам вместе с врачом составить индивидуальный план скринингов, исходя из наличия рисков, возраста и пола.