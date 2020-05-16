Врачи назвали самый серьезный симптом коронавируса

Карина Бондаренко Общество 13:41, 16.05.2020 Обновлено: 14:05, 16.05.2020

Одышка является самым серьезным симптомом тяжелой формы коронавирусной пневмонии. При ее наличии больного необходимо срочно госпитализировать.

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Об этом рассказала врач Елена Малышева, передает lenta.ru. Эксперты сообщили и о других проявлениях болезни, которые характерны для тяжелой клинической картины.

Симптомы коронавируса

"Первое – температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе – кашель, третье – одышка. Это большая частота дыханий – 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом", – отметил рентгенолог Сергей Морозов.

Эксперты также утверждают, что о наличии вируса в организме свидетельствуют посинение губ и ногтей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, врачи заявили об опасности масок для детей до 2 лет. При их ношении существует риск удушения, а также повышается вероятность заразиться вирусом.

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