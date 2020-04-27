Врачи назвали опасные при коронавирусе факторы: "убивают" легкие

Скопление людей, пыль и малоподвижный образ жизни могут быть опасными для работы легких, особенно в период пандемии коронавируса.

Такие выводы со ссылкой на мнение врачей озвучили в материале РБК-Украина.

Отмечается, что болезнь начинает развиваться постепенно. Часто пациенты даже не знают, что их легкие уже в опасности.

Врачи назвали опасные при коронавирусе факторы politeka.net

Какие факторы влияют на работу легких

Большие скопления людей. Посещение общественных мест опасны тем, что во много раз увеличивают риск передачи инфекций воздушно-капельным путем.

Загазованность воздуха. Плохой воздух подавляет работу легких, разъедает слизистые оболочки, что приводит к отложению в них канцерогенных веществ.

Низкое содержание кислорода. Редкое проветривание помещение, плохая вентиляция помещения приводят к проблемам с легкими рано или поздно.

Бытовая химия. В красках, аэрозолях, моющих средствах содержится большое количество вредных веществ. При использовании необходимо пользоваться респираторами и тщательно проветривать помещение.

Тесная кухня с газовой плитой. Не стоит позволять детям играть на такой кухне, а при приготовлении нужно всегда держать открытую форточку или окно.

Пылесборники в квартире. Текстильные аксессуары, шторы, ковры на стенах, мягкая мебель, плюшевые игрушки, стеллажи с книгами – это все грозит бронхиальной астмой, аллергическими реакциями и респираторными инфекциями.

Простые углеводы. Они провоцируют неадекватные иммунные реакции организма, а это ведет к хроническим бронхитам астматического характера.

Малоподвижный образ жизни. Ограниченность в движении расслабляет дыхательную мускулатуру и ведет к плохому проветриванию легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи предупредили, что люди с рядом хронических заболеваний, таких как астма, диабет и сердечные заболевания, особенно подвержены агрессивному воздействию коронавируса.