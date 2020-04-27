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27 апреля • обновлено в 09:00
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Врачи назвали опасные при коронавирусе факторы: "убивают" легкие

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Скопление людей, пыль и малоподвижный образ жизни могут быть опасными для работы легких, особенно в период пандемии коронавируса.

Такие выводы со ссылкой на мнение врачей озвучили в материале "РБК-Украина".

Отмечается, что болезнь начинает развиваться постепенно и часто пациенты даже не знают, что их легкие уже в опасности.

Врачи назвали опасные при коронавирусе факторы

Врачи назвали опасные при коронавирусе факторы

politeka.net

Какие факторы влияют на работу легких

Большие скопления людей. Посещение общественных мест опасны тем, что во много раз увеличивают риск передачи инфекций воздушно-капельным путем.

Загазованность воздуха. Плохой воздух подавляет работу легких, разъедает слизистые оболочки, что приводит к отложению в них канцерогенных веществ.

Низкое содержание кислорода. Достаточно редко проветривать помещение, не пользоваться нормальной вентиляцией и проблемы с легкими рано или поздно появятся.

Бытовая химия. В красках, аэрозолях, моющих средствах содержится большое количество вредных веществ. При использовании необходимо пользоваться респираторами и тщательно проветривать помещение.

Тесная кухня с газовой плитой. Не стоит позволять детям играть на такой кухне, а при приготовлении нужно всегда держать открытую форточку или окно.

Пылесборники в квартире. Текстильные аксессуары, шторы, ковры на стенах, мягкая мебель, плюшевые игрушки, стеллажи с книгами – это все грозит бронхиальной астмой, аллергическими реакциями и респираторными инфекциями.

Простые углеводы. Они провоцируют неадекватные иммунные реакции организма, а это ведет к хроническим бронхитам астматического характера.

Малоподвижный образ жизни. Ограниченность в движении расслабляет дыхательную мускулатуру и ведет к плохому проветривания легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи предупредили, что организм людей с рядом хронических заболеваний, таких как астма, диабет и сердечные заболевания, особенно подвержен агрессивному воздействию коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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