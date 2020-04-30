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30 апреля • обновлено в 21:34
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Врач заявил о проблемах с медреформой: сказали выгнать половину психически больных

2.8т
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На лечение психически больных людей в Киевской области Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выделила треть от обещанной суммы.

Об этом в интервью "КП в Украине" заявил главный психиатр Киевской области, генеральный директор Киевского областного психиатрически-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат. По его словам, НСЗУ заявили, что денег больше не будет и предложили выгнать половину больных и сотрудников.

Геннадий Зильберблат пожаловался на недофинансирование

Геннадий Зильберблат пожаловался на недофинансирование

Зильберблат отметил, что психические больные, которые не подлежат выписке, являются отдельной категорией.

"Это люди, утратившие социальные связи, у которых нет близких или от которых отказались родственники. Таких нельзя перевести в психоневрологический интернат, потому что в прошлом такие люди совершили противоправные действия. Таких больных в разных лечебницах от 5 до 20%. Их тоже нужно кормить, поддерживать, обслуживать. И по новой реформе весь этот комплекс, включая зарплату врачей, должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины", – рассказал врач.

Он отметил, что из обещанного финансирования были получены только чуть более 30%. "Нам пообещали, что срок действия пакета продлят на месяц, сказали: не волнуйтесь, вы переходите на глобальный фонд, и мы возьмем за основу то, что было заложено в бюджете на 2018 год. Это оказалась ложь на лжи! Дали только 32,7% процента от того, что обещали. Когда я начал звонить в Национальную службу здоровья, мне заявили: а вы увольняйте половину сотрудников и половину больных выгоняйте. Денег больше не будет", – уточнил Зильберблат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, его ведомству стали поступать тревожные сигналы о сокращениях медработников и снижении уровня зарплат.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Медицинская реформа
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
теперь понятно откуда повылазили такие типа как "К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков"
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гaдкий pежим.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
цеевроппа.
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