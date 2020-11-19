Врач заявил, что дистанционное лечение COVID-19 может "свести украинцев в могилу"

Дистанционное лечение больных коронавирусом неэффективно и может привести к непоправимым последствиям.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. Вывод он сделал на основе собственных наблюдений во время работы в медучреждении.

"У меня умерла пациентка. Умерла через несколько часов. Ибо спасти ее было уже невозможно. Ведь время было упущено", – написал доктор.

Он уточнил, что больная в течение двух недель лечилась дома, ежедневно имея лихорадку 39°С. За это время врач ни разу не видел больную.

"Только несколько консультаций по телефону. Стандартных. Таких, как говорят почти всем. Опять три антибиотика. И снова сверхтяжелое состояние – сатурация при поступлении 51%. И летальный случай. Виновных не хочу искать, ведь они есть со многих сторон. Вся система оказания помощи – единственная большая проблема", – отметил Дубровский.

Он заявил, что, по его мнению, "дистанционное лечение скоро всех нас сведет в могилу".

"Точнее не так. Не всех. А действительно тяжелых и тех, кто нуждается в помощи. Ведь большинство здорового населения выздоровеет от ковида и так, без лекарств. Для них это вообще не проблема. Только не надо мешать нормальной работе иммунитета", – уточнил он.

Врач выразил сомнение, что состояние больного можно должным образом оценить дистанционно.

"Больные постоянно накручивают себя, выдают второстепенные жалобы за важные, а о действительно опасных моментах не могут четко ответить. Доктору на том конце провода тоже становится неспокойно. Направляешь на анализы, а в ответ постоянно слышишь, что на это уйдет несколько дней. Зачем мне анализы через несколько дней? Как быстро реагировать на изменения в состоянии больного? Есть ли там настоящая одышка, или просто паническая атака? Это вирусная "пневмония" гонит лихорадку, или уже развивается как осложнение? Надо давать кроворазжижающее или лучше воздержаться?" – написал он.

Дубровский отметил, что у него есть предложения по решению озвученной проблемы и призвал украинцев присылать свои для обсуждения.

Инфекционист Дубровский высказался о дистанционном лечении больных COVID-19 Facebook Врач Дубровский

Инфекционист Дубровский высказался о дистанционном лечении больных COVID-19 Facebook Врач Дубровский

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