Врач указал на опасный нюанс с российской вакциной от COVID-19

Российские разработчики вакцины от коронавируса не обнародуют промежуточные результаты ее исследования, как это делают разработчики на Западе.

Если кто-то из граждан Украины вакцинируется ею, это означает, что они на собственном организме будут исследовать ее на безопасность и эффективность. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

Медик отметил, что в настоящее время вакцина от COVID-19 производства России получила регистрацию для проведения третьей стадии исследований. Но, в отличие от зарубежных производителей вакцин, российские производители не обнародуют промежуточных результатов.

"Они не публикуют промежуточных результатов исследований своей вакцины, и это вызывает наибольшее беспокойство среди ученых", – отметил Курпита. Он добавил, что дизайн этого исследования также неизвестен.

Полную версию блиц-интервью с Владимиром Курпитой читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что в мире 10 вакцин-кандидатов против коронавируса проходят завершающий этап клинических испытаний.