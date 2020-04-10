В больницах Украины катастрофически не хватает персонала, который ухаживает за больными коронавирусом COVID-19.

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Как заявил в интервью ZN.UA президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор кафедры анестезиологии НМУ им. А. Богомольца, врач-анестезиолог киевской больницы Сергей Дубров, с врачами проблем меньше, а вот с медсестрами и санитарками – полная катастрофа.

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"До эпидемии украинские больницы на 70% были укомплектованы средним персоналом и на 85% – врачами. Но сегодня медсестры начали увольняться. Кто-то из-за коронавируса, а кто-то потому, что живет в селе и не хочет работать вахтенным методом: нужно побыть с семьей или добираться в город сложно", – отметил он.

Врач рассказал, что в его больнице есть одна санитарка, которой от электрички надо ехать на такси. Она платит за него 350 грн, потом дежурит трое суток подряд и половину заработанных денег снова отдает на такси, иначе не доедет на работу.

"Вообще, с санитарками особенно большая проблема: они старшего возраста, боятся заразиться коронавирусом, и им трудно добраться на работу. Врачи пока что не увольняются", – добавил Дубров.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о недостаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в столице. Их, по словам главы города, в медучреждениях Киева почти 400.

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