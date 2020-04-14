Главная Новости
14 апреля • обновлено в 12:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Политик Все статьи автора

Врач, учитель и солдат – наши герои!

2.8т

По всей стране стартовала акция "Врачи - наши герои"! Знаковые здания, Киева и Днепра, были подсвечены цветами медиков. Белым - цвет медицинского халата и красным - цвет наших сердец.

По 12 часов, в тесных защитных костюмах и масках, без нормальной еды и достойной оплаты наши медики борются за наши жизни.

Врач, учитель и солдат, пожарный и соцработник - вот о ком должны были в первую очередь подумать те, кто сегодня самоизолировался на Банковой. Не о друзьях и одноклассниках, не о спонсорах и меценатах, которые оказались почему-то важнее, чем врач, учитель, солдат..... Они наши герои.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Геннадий Корбан Геннадий Корбан
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Геннадия Корбана
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
8
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги