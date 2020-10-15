Врач спрогнозировала двойной темп заражений COVID-19 в Украине

Через одну-две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки может удвоиться.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала директор Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. "Мы понимаем, что все эти люди (те, кто уже заразились, – Ред.) имели контактных, и мы понимаем, что через неделю-две количество увеличится вдвое", – спрогнозировала она.

По словам медика, распространенное мнение о том, что коронавирус – выдумка и фейк – сыграло злую шутку с украинцами. Они массово начали игнорировать средства защиты, в частности, требование о ношении маски в общественных местах и соблюдения социальной дистанции. "Поэтому мы видим результаты всех этих вещей, такие антирекорды", – отметила главврач.

"Если сейчас наши люди не будут сознательно подходить к этой ситуации и продолжать не верить в коронавирус, то мы, к сожалению, будем видеть такие цифры или даже больше", – предупредила она.

Полную версию блиц-интервью с Татьяной Мостепан скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, с 12 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, установленное на 14 дней. Киев оказался в "оранжевой зоне", в "красной" – Канев и Сумы.