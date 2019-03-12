Врач справила нужду в графин посреди мэрии Львова: момент попал на видео

Во Львове врач-стоматолог, которая участвовала в протесте в стенах городского совета, справила нужду в графин в сессионном зале.

Курйозный момент попал на камеру. Соответствующее видео появилось на странице "Без Табу" в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в ночь на 7 марта, когда сотрудники коммунальных стоматологических поликлиник остались на ночь в сессионном зале мэрии из-за отказа депутатов выплатить врачам заявленные 3,6 млн долга.

Ирина Шишковская (слева) Без Табу

Как выяснилось, героиню видео зовут Ирина Шишковская и она является заместителем главврача по медицинской части в львовской коммунальной 3-й стоматологической поликлинике.

В мэрии Львова сначала отказались комментировать происходящее на видео, однако позднее признали, что в ролике действительно холл большого сессионного зала Львовского горсовета. В пресс-службе также подтвердили, что все туалеты были открыты и у протестующих не был ограничен доступ к ним.

Скриншот из видео

Отмечается, что, вероятнее всего, поступок врача должен был стать посланием мэрии, поскольку графины в сессионном зале обычно стоят на столе президии, в которую входит городской голова и секретарь горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком чиновник оконфузился, включив на телефоне видео порнографического характера во время совещания в облгосадминистрации.

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