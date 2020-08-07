Что ускорит формирование коллективного иммунитета к COVID-19: врач дал пояснение

В настоящее время иммунитет к коронавирусу имеет не более 5% населения Украины, в то время как для формирования коллективного иммунитета эта цифра должна составлять не менее 60%.

Естественное формирование коллективного иммунитета происходит медленно, но этот процесс может ускорить вакцинация. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха.

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В этом контексте медик подчеркнула, что неконтролируемый рост заболеваемости коронавирусом несет большую угрозу. Медицинская система страны может не справиться с большой нагрузкой, "и тогда мы не сможем помочь тяжелым больным".

По прогнозам иммунолога, COVID-19 не будет вести себя как сезонная инфекция. "Скорее всего, он будет циркулировать, пока не сформируется коллективный иммунитет", – предположила она.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что коллективный иммунитет к новому коронавирусу выработается уже после появления вакцины от COVID-19.