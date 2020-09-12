Врач сказал, в каких регионах может вырасти смертность от COVID-19

В регионах Украины, где отсутствует должная больничная база и штат медицинских работников, может фиксироваться большее по сравнению с другими регионами количество тяжелых и летальных случаев коронавирусной болезни.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. "Те регионы, которые не подготовили госпитальной базы, не подготовили врачей, реанимационные койки, к сожалению, ждут большие показатели госпитализации, тяжелых случаев, а также прогнозируемый высокий показатель смертельных случаев", – сказал он.

По оценкам медика, увеличение смертности из-за COVID-19 связано со слишком большой нагрузкой на отделения реанимации, на инфекционные больницы и отсутствие или недостаток квалифицированной медицинской помощи в больницах, которые введены в эксплуатацию недавно.

В этом контексте Рубан заметил, что на подготовку госпитальной базы и медперсонала для приема больных с коронавирусом необходимо 2-3 месяца.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Рубаном читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской спрогнозировал, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине будет продолжаться, смертность от этой болезни – тоже, но количество летальных случаев можно уменьшить.