Врач сказал, когда ждать третью волну COVID-19 в Украине
В Украине эпидемия коронавируса ( COVID-19) пройдет тремя волнами. Третья волна начнется где-то в августе 2021 года, а ориентировочно эпидемия закончится в 2022 году.
Такой прогноз на основе модели испанского гриппа 1918-го года дал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.
"Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января – начале февраля. А следующих 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", – рассказал он.
Жиравецкий отметил, что на данный момент в Украине идет тенденция к нарастанию госпитализации, а к середине лета 2021 года будет спад.
"Затем может быть так же, как и этим летом – ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", – подытожил он.
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