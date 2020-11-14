Врач сказал, как не заразиться COVID-19 во втором туре выборов

Второй тур местных выборов в Украине может незначительно сказаться на росте заболеваемости коронавирусом. Если на избирательных участках будут предприняты дополнительные санитарные меры, риск заражения будет минимальным.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Можно установить режим, запускать определенное количество людей, делать перерывы для проветривания и обработки", – пояснил он.

"Люди в основном пройдут по улице – на улице трудно заразиться. Это уж надо совсем обниматься, чтобы заразиться. А в помещении, где будет проходить голосование, можно предусмотреть дополнительные меры", – сказал медик.

По его словам, если все участники избирательного процесса будут придерживаться санитарных рекомендаций и "нормально соблюдать все мероприятия", второй тур выборов не приведет к резкому росту заболеваемости COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, 15, 22 и 29 ноября в ряде городов Украины пройдет второй тур выборов мэра.